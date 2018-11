Ovo je video čovjeka, bijelca, koji je u McDonald’su uperio pištolj u grupu klinaca jer su crni. Jeziv je

Američka mediji javljaju o ogavnom incidentu koji se prije nekoliko dana dogodio u McDonald’su u gradu Eden Prairie u Minnesoti kada je muškarac navodno uperio pištolj u grupu mladih ljudi, uglavnom crnaca i Somalijaca. Kao da to nije bilo dovoljno, voditeljica poslovnice počela je urlati na njih da se gube iz restorana.

Video događaja, otkako je u ponedjeljak objavljen na Twitteru, postao je viralan, a ljudi su zgroženi. Snimila ga je 16-godišnja Farida Osman koja je bila u napadnutoj grupi. Vjeruje da je boja njihove kože te hidžabi koje su nosile neke od cura razlog divljačke reakcije čovjeka, inače bijelca, ali i voditeljice McDonald’sa, objasnila je za BuzzFeed News.

“Mislim da se to dogodilo jer smo crni i Muslimani. Već mi se događalo da se ljudi ponašaju rasistički prema meni, ali dosad još nitko nije uperio pištolj u mene”, kaže.

Trenutak kad čovjek počne divljati

Cijela stvar se dogodila kad je nekoliko prijatelja došlo u McDonald’s nakon učenja u obližnjoj knjižnici. Jihan Abdullahi, jedna od djevojaka iz grupe, otišla je naručiti hranu za sve te je pokušala platiti putem aplikacije Apple Pay. Nije uspjela u nekoliko pokušaja, pa je u pomoć uskočila jedna od prijateljica, 17-godišnja Amal Mohammed. No, ni ona nije uspjela platiti. Zbog toga se stvorila gužva pa je jedan od posjetitelja počeo s gunđanjem.

Dobacivao je kako je gladan i kako djevojkama treba dugo da plate. Navodno je postajao sve agresivniji. Djevojke su se uskoro povukle, jer je prodavač rekao da, ako ne mogu platiti putem aplikacije, moraju otkazati narudžbu kako bi druge osobe mogle doći na red. Neugodan kupac ubrzo je počeo komentirati kako cure sigurno koriste EBT, program kojim, preko bonova, kartica ili aplikacije, mogu platiti oni koji primaju socijalnu pomoć.

This is the man that pulled the gun tonight. Detective Twitter do your thing 👀🙏🏾 pic.twitter.com/Y5Sk2NUviJ — farida (@snatchingedgess) November 20, 2018

Jihan se odmah počela braniti. “Samo zato što sam crna, ne znači da koristim EBT”, rekla je čovjeku koji je nastavio inzistirati da koristi socijalnu pomoć. Uskoro je svađa eskalirala pa je Amal stala između muškarca i prijateljice kako bi je obranila. “Čovjek mi se unio u lice i podigao je šaku, osjećala sam se ugroženo”, rekla je Amal. No, njezini prijatelji su bili blizu, pa ih je pozvala u pomoć. “Kada je vidio veliku grupu somalijskih momaka osjećao se još ugroženije, iako ga nitko nije dirao”, rekla je i dodala kako je muškarac stalno aludirao na to da ga dečki napadaju, iako ga, tvrdi, nitko nije dirao.

Jedan od kupaca je intervenirao

Upravo tada Farida počinje snimati prvi video. Muškarac kreće prema vratima i gura jednog od dečki koji se tamo našao. Drugi dečko ga pita zašto ima potrebu biti fizički nasilan prema njima, a u tom trenutku muškarac izvlači pištolj, glasno se nasmije i odlazi iz restorana. U videu se vidi kako skupina mladih bježi od njega kad skuže pištolj.

@McDonalds is this what you stand for? We were just trying to order when this man said racist remarks, claimed to be touched (when really he pushed a kid as seen on video) pulled a gun out on kids and you still kick us out knowing we’re in danger? 1/2 pic.twitter.com/3vKXsxhuwH — farida (@snatchingedgess) November 20, 2018

No, to nije kraj jezive scene. Uskoro se pojavljuje voditeljica restorana i počinje se derati da napuste trgovinu. Oni joj govore da muškarac koji ih je napao ima pištolj, no ona odgovara da je nije briga. Jedan od kupaca koji čeka u redu za svoju hranu staje u obranu mladih i počinje vikati: “Ne šaljite ih van kada je čovjek upravo uperio pištolj u njih. Bolje vam je da zovete policiju”. Voditeljici nakon toga bijesno odlazi. “Toliko sam zahvalna da je taj čovjek bio tamo. Da nije bio tamo, morali bismo otići, zvali bi policiju zbog nas”, rekla je Farida.

Djelatnik ga je pokušao opravdati

U drugom videu koji je Farida objavila na Twitteru, vidi se kako jedan od djelatnika McDonalds’a opravdava čovjeka s pištoljem i kaže kako ga je izvukao s razlogom. Odmah se pravda kako možda nije prisutna grupa kriva za to što je čovjek izvukao pištolj, ali ponavlja kako je neki razlog sigurno postojao. Iako i on pokušava mladu ekipu istjerati van, na kraju odustaje pa djelatnici pozivaju policiju.

After yelling you also add “if he pulled out a gun it’s for a reason”. There should be no reason that a man pulled out a gun on children just trying to order their food. 2/2 pic.twitter.com/fg1LByNBbL — farida (@snatchingedgess) November 20, 2018

Grupa je dala svoje izjave o čitavom incidentu, a policija je navodno u međuvremenu uhitila osumnjičenog, 55-godišnjeg muškarca.