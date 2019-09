Ovo na fotografiji je pas kojeg su vlasnici na par minutica ostavili samog u automobilu. On im se zbog toga odlučio malo osvetiti

Pas Duke iz Kalifornije ne zna voziti auto, uostalom, kao ni bilo koji drugi pas, ali to ga nije spriječilo da sjedne na vozačko mjesto i napravi pravi kaos i priličnu štetu. Naime, početkom kolovoza njegovi vlasnici ostavili su ga samog u automobilu na nekoliko minuta, a kako je bio nestrpljiv popeo se za volan i slučajno malo provozao njihov Mercedes S klase iz 2001.

Problem je bio što pas, naravno, nije znao zakočiti, a susjedi Janie i Jim Black sve su gledali iz svoje kuće. Zlatni Mercedes pred njihovim očima otišao je unazad niz ulicu da bi se na kraju zabio u zidić ispred njihove kuće, gdje se i zaustavio. Srećom, jedine žrtve bile su kante za smeće i poštanski sandučić koji se našao na putu.

A Bay Area couple is having a RUFF Friday!

Apparently, the dog (seen behind the wheel) was left in the car with the leash on. The leash got stuck on the gear shift, & pulled the car in neutral, allowing it to roll down the street into the wall.

*insert bad driver joke here* 😉 pic.twitter.com/vOzEpV0CYM

— Katie Nielsen (@KatieKPIX) August 30, 2019