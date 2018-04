"I think our love can do anything we want it to."On i Ona <3 Traže zauvijek zajednički domNjihova ljubav traje već godinu dana, tiho u sjeni u gradu 9 života. Kao u najvećim ljubavnim pričama to je bila ljubav na prvi pogled, ok ljubav na jedno oko jer naša Poppy vidi samo na jedno oko :P To jedno ali vrijedno oko vidjelo je njega, prekrasnog sijamca plavih očiju. Bio je najljepši od svih i najveći mačak u privremenom domu. No samo ona je vidjela da je on nježan i plah mačak i da mu treba zaštita snažne mačke, prave ženkice koja bez obzira što je najmanja uvijek čuva zdjelicu za svog Billya i dežura dok on jede da ga drugi ne otjeraju. Na prvi pogled nespojiv par no minuta provedena s njima dvoje jasno je da su stvoreni jedno za drugo. Tako različiti a savršeno se nadopunjuju. Oni će uvijek ostati posebni, ona nikad neće potpuno vidjeti a on nikad neće biti maca koja će vjerovati svim ljudima. Zajedno čine jednu savršenu mačku a to je sve što jednom mačjem batleru treba. TRAŽE ZAUVIJEK ZAJEDNIČKI dom jer mi ne možemo niti želimo razdvojiti ovo dvoje mladih ljubavnika ( samo platonskih, oboje kastrirani :P ) Ne želimo Romeo i Julia tragičnu priču, želimo Notebook priču da ostare zajedno u zauvijek domu gdje će on svojoj kraljici svaku večer kad ju ušuška tiho pričati svaku večer ispočetka njihovu ljubavnu priču. **********Traže dom u stanu bez izlazaka van, jer vanjski svijet nije za njih. Kastrirani, zdravi i cijepljeni. Stari su oko godine i pol dana. Kontakt: inbox

Objavljuje Udruga Devet Života u 20. veljače 2018