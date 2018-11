Ovog psa silno zbunjuju prozirna vrata: odbija ući u kuću dok netko ne dođe i ne odglumi da mu ih otvara

Jensen Kendall iz Santa Rose u Kaliforniji u subotu je na svom Twitteru objavila urnebesan video svog psa koji stoji ispred otvorenih prozirnih vrata kuće, uvjeren kako su ona zatvorena. I neće ući dok mu ih netko, kao, ne otvori.

Što obitelj redovito mora činiti. Dakle, netko mora doći do vrata i praviti se da mu ih otvara, kako bi Akelah mogao zakoračiti u kuću.

U videu vidimo kako ga obitelj, koja kaže da su se već navikli na ovu medenu mušicu svog psa, poziva da uđe. Akelah se čak sav uzbudi što ga dozivaju pa u nekom trenu uspije prijeći prag vrata. Hrabro promolji njušku i prednji dio tijela.

No, to evidentno ne mijenja njegovo mišljenje da se između njega i ulaska u kuću i dalje nalazi prepreka, pa iako uzbuđen, nastavi stajati sve dok do njega ne dođe djevojčica koja odglumi da mu otvara imaginarna vrata.

Iako to njezino otvaranje nije baš najuvjerljivije, čim napravi već očito dobro uhodani igrokaz, Akelah veselo ulazi u boravak.

He constantly thinks the screen door is closed, so we have to pretend to open it for him to come inside pic.twitter.com/oy6Hi8TsII

— jensen kendall (@jensenmares) November 4, 2018