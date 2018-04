Ovog zlostavljanog psa vlasnik je ostavio u skloništu kraj Bjelovara. Sad dopušta samo jednom čovjeku da mu se približi

Vjerujem da ste mnogi jučer vidjeli Fita kako jede suhi kruh. Video je obrisan, jer je mala šačica ljudi osjetila potrebu da živcira sve ostale pisanjem komentara koji nemaju veze sa pameti, ljudi koji nikada nisu došli vidjeti naše njuškice, koji nemaju pojma kako je to brinuti o 101 njuškici i izgubio se smisao objave da nam treba pomoć.Nije sramota tražiti je, jer oni koji nas vjerno prate znaju koliko sebe dajemo za njih i koliko je teško kada ovisimo o dobroj volji ljudi.Složit ću se sa komentarom zašto ste ih toliko uzeli ako ne možete brinuti o njima?Zato sto smo budale mekog srca koje nikada nisu prvo išle tražiti financijsku pomoć za veta i hranu već smo išli spasiti pseći život.Većina ljudi koji su nas zvali da spasimo nikada više se nije javila ni da pita kako je pas, a kamoli da je donirala i jednu vreću hrane.Podrazumijeva se da ćemo mi kao udruga dalje brinuti o njemu koliko god bio bolestan, da ću ga svaki dan voziti vetu, strepiti za njegov život, biti netko tko ne funkcionira normalno dok se njuškica ne izvuče, a to što sam volonter i što ne dobivamo novce iz proračuna, što se ne odvaja od Vaših plaća za brigu o njima nema veze. Ali što sada da radimo, da ih vratimo na cestu?Da se vratim na Fita.Vjerujte kada pišem da je Fit opasan za sve osim za Željka. Imali smo raznih pasa koji su htjeli gristi, svima smo vratili vjeru u ljude ljubavlju i strpljenjem, ništa više od toga, ali Fit nam ne dozvoljava. Osjeti naš strah, a kako se neću bojati psa od 60 kg koji je jednom kada sam bila neoprezna i ušla u dio dvorišta gdje ga je Željko pustio i kada me je ugledao potrčao je prema meni sa takvom mržnjom da sam jedva uspjela pobjeći.Spasio me je ruksak koji je zagrizao umjesto mene, a da me je dohvatio kolike su šanse da bih preživjela taj napad?I shvatila sam onda dok sam se tresla i plakala od šoka da Fit nikada neće osjetiti moj dodir i da moram odustati.To ne znači da on ne dobije hranu, da ne dobije salame i poslastice kada ih imamo, ali nije sramota da jede kruh ako moramo paziti da svi moraju jesti svaki dan, a ne znamo što nam donosi sutra?Bio je trener, neću spominjati cifru koju je rekao, nije bila mala , ali nije opcija da netko dolazi nekoliko puta tjedno na par sati kako uhvati vremena, time se ništa neće postići.Kad bi Fita netko uzeo i radio s njim svaki dan možda samo možda bi se promijenio.Mislim da je sasvim jasno zašto nije kastriran?Tko bi ga i kako odvezao vetu?Ako netko misli da može nemamo ništa protiv, neka ide na naš dug kastracija, a Vi ga odvezite.Fita nismo ubili ni kada je to zakon dozvoljavao, nikada nismo nikoga ubili sve ove godine i sigurno to nećemo napraviti ni sada i zato mu želimo uljepšati život koliko god možemo.Voljeli bi da svaki dan dobije izobilje hrane, salame, poslastica, pa čak i kruha koji toliko voli, ali to nije moguće uz toliko njih.Tko nas može razumjeti hvala mu, a tko ne može..žao nam je, ali nećemo se truditi promijeniti mišljenje pojedinaca, jer mi znamo tko smo i koliko dajemo sebe za sve njih.

Objavljuje Vau Vau u 8. travnja 2018