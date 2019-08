Pa, ovo baš ne vidite svaki dan: avion je sletio nasred autoceste, sve je snimila policijska kamera

Nadzorna kamera u automobilu mjesnog policajca koji je ovog četvrtka patrolirao ulicama okruga Pierce, u američkoj saveznoj državi Washington, snimila je jedan bizaran prizor: mali avion kako slijeće nasred autoceste.

Pilot male KR-2 letjelice morao je prisilno sletjeti zbog kvara sustava za gorivo, objavile su tamošnje vlasti, a cijelu stvar snimio je policajac Clint Thompson.

Trooper Thompson’s dash cam video capturing this morning’s events! Great job by the pilot and trooper! pic.twitter.com/7X0uWYJ9fc

U videu vidimo kako avion leti vrlo nisko iznad autoceste iz suprotnog smjera, nakon čega Thompson naglo skreće i slijedi letjelicu koja ubrzo slijeće na cestu. “Thompson je uspio naglo zaokrenuti, upaliti svjetla na automobilu i usporiti promet kako bi pilot imao mjesta sigurno prizemljiti avion”, opisao je njegov kolega Johnna Batiste.

Trooper Thompson was able to make an emergency u-turn, activate his lights and slow traffic; making room for the pilot to land safely. pic.twitter.com/VvLaXKU2U4

— Trooper Johnna Batiste (@wspd1pio) August 1, 2019