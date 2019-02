Par kornjača 90 godina živio je u idiličnoj ljubavi, 2011. su prekinuli i otada se opsesivno mrze

Divovske galapagoške kornjače, stanovnici Reptilienzoo Happa u Klagenfurtu, Bibi i Poldi ljubovale su dugih 90 godina, a onda je ljubav jednostavno pukla. Stručnjaci iz ovog zoološkog vrta tvrde da su kornjače bile savršeni par, Poldi je bio zgodan i društven, a obožava i češkanje po vratu, a Bibi se uvijek držala poput dive. Usporedili su je s velikom Gretom Garbo. Obje kornjače vole se izležavati na suncu i u hladu i obožavaju rajčice.

Da prekid bude još tragičniji, Bibi i Poldi dijele dugu povijest, čiji početak je pomalo mutan, ali zna se da su se oboje izlegli oko 1897. godine u zoološkom u Švicarskoj. Njihova romansa počela je 1920-ih, a pedeset godina kasnije preselili su u Klagenfurt i do tada su već izgradili prilično stabilnu vezu, u kojoj nježnosti nije nedostajalo. Nažalost, svemu je došao kraj jednog dana u studenom 2011. godine, piše Atlas Obscura.

Bibi se jako naljutila

Timaritelj, koji je bio dežuran tog dana, otišao je obići zaljubljene kornjače, ali u njihovoj nastambi dočekao ga je šokantan prizor. Bibi je napala Poldija i odgrizla mu dio oklopa, do krvi i to je uspjela unatoč činjenici da galapagoške kornjače uopće nemaju zube, samo jako snažnu čeljust. Bila je jako ljuta, a u zoološkom su se prestrašili da će se kornjače poubijati ako ih ostave zajedno. Tako su životinje, nakon gotovo 100 godina veze tijekom kojih su uvijek spavali tako da im se oklopi dodiruju, razdvojene.

Prekid Bibi i Poldija jako je uzdrmao obitelj Happ, koja vodi spomenuti zoološki. Friedrich Happ 1976. godine otvorio je zoološki, tamo je ubrzo upoznao suprugu Helgu, a iako je preminuo 2000. godine, njihova djeca i unuci nastavili su se brinuti o životinjama. “Oni su također dio naše obitelji”, rekla je Helga za Spiegel pa i ne čudi što su na sve moguće načine pokušali pomiriti kornjače koje su se počele opsesivno mrziti.

Njihova ljubav preživjela je dva rata

Obitelj Happ bila je odlučna da će pomiriti kornjače koje su, iako toga nisu svjesne, preživjele Veliku depresiju, dva svjetska rata i ulazak u novo tisućljeće, računajući da na to da ih neće valjda jedna svađica rastaviti. Timaritelji su prvo Poldija premjestili u apartman za samce, nakon čega su pokušali organizirati spoj s Bibi. “Nadali smo se da će se pomiriti tijekom njihovog prvog proljetnog izlaska”, objašnjava Helga.

Na njihovo veliko razočaranje, spoj je bio neviđeni debakl pa su nakon toga probali s igricama zbližavanja, kao i romantičnim obrocima, točnije rajčicom koju oboje obožavaju. “Samo se toleriraju i to jedino ako nije prevruće, prehladno i ako imaju dovoljno hrane, ali tu više nema ljubavi”, ispričao je Helgin sin Johannes za The Lady, a Helga je dodala kako su čak probali i sa savjetovanjem za parove.

“Timaritelji su pokušali razgovarati s njima i nekako ih potaknuti da krenu komunicirati jedno s drugim”, rekla je Happ za Independent. Nakon toga su doveli i vanjskog stručnjaka koji je predložio da pregledaju Bibi, jer je moguće da nešto nije u redu i da je jednostavno pretrpjela slom kad je napala mužjaka. Poslušali su ga, ali s Bibi je sve bilo u redu, fizički i psihički, a razlog teškog prekida ostao je misterij.

Pokušali su ih prevariti umjetnom kornjačom

Iako obeshrabreni svim neuspjelim pokušajima mirenja, u zoološkom i dalje nisu odustajali pa su smislili varku, odnosno, plastičnu kornjaču. Stavljali su je u smjenama prvo u nastambu kod Bibi, nadajući se da će je omekšati, a onda i kod Poldija, kojeg je trebala utješiti. Poldi je nakratko pao na njihovu foru, ali ne i Bibi, koja je plastičnog uljeza samo ignorirala. “Dojma smo da se više ne mogu podnijeti”, rekla je shrvana Helga za Austrian Times.

Prekid Bibi i Poldija jako je pogodio obitelj Hepp, ali i javnost i to prvenstveno jer su nadišli mnoge poteškoće i predviđanja. Naime, galapagoške kornjače u divljini uopće nisu monogamne, a ni one u raznim rezervatima, koje stručnjaci koriste kako bi spasili vrstu. Najpoznatiji divlji predstavnik ove vrste bio je usamljeni George, ali nije imao nikakvog interesa za parenje, iako su se stručnjaci jako trudili. On je bio posljednji primjerak kornjače s Pinta otoka.

Odvojene nastambe i kadice za kupanje

Danas, ako su prekinuli prije osam godina, Bibi se još uvijek duri i ne želi imati nikakve veze s Poldijem, a obitelj Happ jednostavno je odustala od mirenja. Svako ima svoju nastambu i oboje imaju svoje dvorište i svoje kadice za kupanje. “Svi u zoološkom smo malo tužni zbog te rastave jer sada obje kornjače žive same”, rekla je Helga, koja se s obitelji nije mogla pomiriti s činjenicom da bi kornjače mogle biti potpuno razdvojene pa su dio ograde napravili od stakla, kako bi se bivši ljubavnici mogli povremeno škicati.

Zasad se to nije pokazalo kao najbolja ideja, naime, Bibi jako voli biti u svom vrtu i jesti travu, ali kada god kroz staklo vidi Poldija jako se uzruja i počne siktati kao zmija. Ako ništa drugo, barem je jasno dala do znanja da ne želi živjeti s bivšim partnerom, a on je siroti na sigurnom, daleko od njezinog moćnog ugriza.