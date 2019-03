Ravnozemljaši se spremaju na krstarenje kako bi dokazali da je Zemlja ploča. Idu do kraja – zida na Antarktiku

Grupa ravnozemljaša sprema se na još jedno bizarno putovanje. Ovoga puta će ploviti do Antarktike, kako bi nevjernicima jednom zauvijek dokazali da živimo u svijetu laži i da je Zemlja zbilja ravna ploča. Grupa koju predvodi ekipa koja organizira Flat Earth International Conference, najveću konferenciju ravnozemljaša, planira otploviti početkom sljedeće godine. Inače, ta grupa ljudi misli da iza laži da je Zemlja okrugla ustvari stoji američka svemirska agencija NASA.

Kako bi to sve bilo još malo uvjerljivije, na putovanju bi im se trebala pridružiti nekoć popularna zvijezda YouTubea, Logan Paul. To je, inače, onaj tip koji je otišao u šumu u Japanu koja je poznata po samoubojstvima. Tamo je našao čovjeka koji je nedavno počinio samoubojstvo i počeo umirati od smijeha. Sve je to, naravno, snimio i objavio na YouTubeu.

Nadajmo se da neće odustati

Paul je nedavno bio i na konferenciji ravnozemljaša, gdje je pokušao biti ozbiljan dokumentarist. Početna ideja mu je bila ta da istraži što oni zapravo misle, ali je sve završilo na tome da je počeom preispitivati istinu. Na kraju, gospodin Paul je zaključio da bi on sam trebao provjeriti da li je Zemlja ravna. Teorije ravnozemljaša evidentno su mu bile dovoljno uvjerljive.

O samom putu za sada se ne zna previše. Jedino što se zna je da im je plan doći do mitskog ledenog zida na Antarktiku koji je, kao, visok 50 metara i debel “na tisuće metara”. “Ako uzmete globus i spljoštite ga, Antarktika bi išla oko ruba Zemlje. Radi se ustvari o ledenoj obali koja je jako, jako debela. Nije kao da se možete popeti na nju i pogledati što se nalazi iza nje”, rekao je jednom prilikom Forbesu osnivač te grupe koje kreće na krstarenje, Robbie Davidson.

Gospodin očito nije čuo za ljude koji su se popeli na Mount Everest, a koji je, složit ćete se, nešto viši od 50 metara. Nejasno je također kako žele doći do tog zida. Možda bi mogli posuditi jedan od istraživačkih aviona na Antarktiku, koji sigurno može letjeti na visinama višim od 50 metara. Možemo se samo nadati da u međuvremenu neće odustati od svog plana da nas razuvjere jer to putovanje kroz kameru Logana Paula moglo bi biti zbilja senzacionalno.