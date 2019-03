U Bugarskoj je jučer održan ne pretjerano značajan prosvjed. Organiziran je preko društvenih mreža i ljudi koji izašli na ulice traže promjenu vlasti, novi ustav i, prvenstveno, nacionalni referendum za promjenu sustava vlasti.

Nije se skupila velika grupa građana i taj događaj apsolutno ne bi postao međunarodna vijest da u nekom trenutku stvar nije postala bizarna.

Bulgarian police used pepper spray against protesters in front of parliament, but didn't take the wind direction into account pic.twitter.com/B8b7uQyIEG

— Jasper Neve (@JasperNeve) March 17, 2019