S kćeri sam potajno testirala zagrebačke Djeda Mrazove. Evo koji je najbolji

Ako niste baš potpuno cijepljeni od blagdanskog duha, onda morate barem malo uživati u ovoj navali Djeda Mrazova na grad. Dovoljno je da kratko prošećete kroz centar Zagreba, ili skoknete u kupovinu u neki od shopping centara, i naletjet ćete barem na jednog. No, to ne znači da su svi djedice uvjerljivi. Niti da se trude. Ima ih stvarno genijalnih, kojima vjerujete svaku riječ dok se s vašim djetetom dogovaraju kakav će im poklon donijeti, ali i onih zbog kojih je dosta izgledno da je gomila djece ove zime prestala vjerovati u Djeda Mraza.

Kako bismo vam malo olakšali u odabiru lokacije na koju ćete ovog vikenda odvesti svoje klince na druženje s djedicom, napravila sam malo istraživanje, uz pomoć moje kćeri. Posljednjih dana posjetile smo Advent na Zrinjevcu, Veseli božićni tramvaj, Tvornicu Djeda Mraza na Fuliranju, shopping centre City Centar One East i Arena Centar te Maksimir, gdje se moja dvogodišnjakinja družila sa svakim od djedica, a ja sam pažljivo bilježila: koliko su uvjerljivi, jesu li simpatični, kakva je atmosfera i ostale tehničke detalje.

1. Djed s kočijom na Zrinjevcu (ocjena 4 do 5)

Lokacija: Zrinjevac (kod meteorološkog stupa)

Kad smo bili: 19.12, srijeda oko 18 sati

Radno vrijeme Djeda Mraza: Svaki dan (do 6. siječnja) od 18 h do 20 h

Cijena: 40 kn za odrasle, 30 kn za djecu

Što je uključeno: Vožnja kočijom oko Zrinjevca, jedan krug, ukoliko želite vilenjak će vas fotografirati

Izgled/kostim Djeda Mraza: (4) Djedica ima standardni kostim i vrlo sjajnu i vrlo umjetnu bradu, no super je što ga glumi stariji gospodin pa je odmah uvjerljiviji.

Simpatičnost i trud: (4) Ovaj Djed je bio među šutljivijima na koje smo posljednjih dana naišli. Više smo razgovarali s vilenjakom i Bakom Mraz, koji su bili jako susretljivi. Djedica je, naime, bio usredotočen na vožnju kočijom, što se, s obzirom na gužvu na Zrinjevcu činilo kao dosta težak posao. I bez obzira na to, neumorno je pozirao s klincima i veselo pozdravljao prolaznike tijekom cijele vožnje.

Atmosfera i organizacija: (5)Na polaznoj stanici stoje vilenjak i Baka Mraz koji animiraju djecu koja čekaju svoj red. Mi smo upali u veliku gužvu, morali smo čekati nekoliko krugova, što je moja kćer skoro pa skroz strpljivo izdržala zahvaljujući ovo dvoje. Vilenjak joj je pokazivao gdje se sad nalazi kočija i objašnjavao kako će uskoro doći i po nju. Za manje od deset minuta djedica je stvarno došao po nas i bilo je super. Ljudi su nam mahali dok smo se vozili i dovikivali “Sretan Božić”, uskoro im je i moja kćer počela mahati, dok je Djed pozdravljao ljude s “Ho ho ho”. Bez pretjerivanja, bilo je kao u nekom božićnom filmu. Nažalost, nije dugo trajalo, za 3 minute kočija je stala i došao je red na druge. Ostali smo još malo promatrati konje i čekali da prođu još nekoliko krugova, nakon čega smo opet zamolili za fotkanje, što je Djed prihvatio bez obzira na gužvu.

2. Tvornica Djeda Mraza; Fuliranje (ocjena 4 do 5)

Lokacija: Strossmayerov trg (Fuliranje)

Kad smo bili: 18. prosinca (utorak), oko 17.30

Radno vrijeme Djeda Mraza: Kućica s Djedom Mrazom otvorena je svaki dan od 12h do 21h (vikendom od 11h), a posebne radionice i predstave održavaju se svakih sat vremena od 17h pa nadalje (vikendom u dva dodatna termina: u 12h i 13 h).

Cijena: 20 kuna

Što je uključeno: Fotografija s Djedom, ali posjetiteljima uvale i nekoliko kupona za različite trgovine i promo materijale sponzora

Izgled/kostim Djeda Mraza: (4) Bio je mlađahan i imao je vidno umjetnu bradu, no klincima to nije smetalo. Kostim mu je bio lijep, a nekako su zbog prave božićne atmosfere svi nedostaci bili manje vidljivi.

Simpatičnost i trud: (5) Bio je jako pristupačan i raspoložen za razgovor s djecom. Mojoj kćerki je obećao donijeti poklon koji je tražila i zamolio je da mu svakako ostavimo kekse i mlijeko pored bora, što je bilo posebno simpa.

Atmosfera i organizacija: (4 do 5) Ambijent je vrlo ugodan u grijanoj kućici koja je uređena baš onako kako zamišljate kućicu Djeda Mraza. Uz Djeda je vilenjak i obojica su nas veselo pozdravila odmah na ulasku. Djeluju kao osobe koje inače rade kao dječji animatori, trude se postići veselu atmosferu i ostvariti komunikaciju s djecom. I organizacija je dobra: slikali smo se, čekali dvije minute na fotku i sve je prošlo glatko. Jedina zamjerka su navedeni termini predstava i radionica; čini nam se da nisu uvijek točni jer ovise o tome je li se skupio dovoljan broj djeca. To ne bi bilo loše naglasiti jer sigurno ima roditelja koji potegnu do Fuliranja samo zbog toga.

3. Djed Mraz u City Centru (ocjena: 5)

Lokacija: City Centar One East, Slavonska avenija 11d

Kad smo bili: 20. prosinca, srijeda, oko 14 h

Radno vrijeme Djeda Mraza: Svaki dan od 14h do 20h, od 21. prosinca do 23. prosinca od 10h do 21h

Cijena: besplatno

Što je uključeno: slatkiši; bomboni i čokoladice koje Djed dijeli u prolazu

Izgled/kostim Djeda Mraza: (5) Ovo je pravi Djed Mraz. Gospodin je prvi djedica koji je zbog dobi, prave brade i uvjerljivog kostima izgledao posve autentično. Iako je imao umjetnu škembu, zbog svega navedenog mislimo da klinci to opraštaju.

Simpatičnost i trud: (5) Osim što izgleda kao pravi Djed Mraz, ovaj se tako i ponaša. Dok smo bili tamo jako se trudio porazgovarati sa svakim djetetom. Mojoj kćerki je dao ekstra slatkiš jer je skužio da je sramežljiva, što je bila dobra taktika. Malo su porazgovarali i čak je zaželjela fotografirati se s njim, što je stvarno rijetkost.

Atmosfera i organizacija: (4 do 5) Djed nije kasnio ni minute, sreli smo ga točno u 14 sati s već spremnom košarom punom slatkiša. Iako je klincima super nabasati na Djeda Mraza koji dijeli bombone, ipak nam se čini da bi djeca bila opuštenija da je predviđen neki kutak gdje se mogu kratko družiti s Djedom, a i cijela stvar bi nekako djelovala malo ljepše.

4. Veseli božićni tramvaj (ocjena: 3)

Lokacija: Polazna stanica je na uglu Praške i Trga Bana Jelačića

Kad smo bili: 18. prosinca, utorak

Radno vrijeme Djeda Mraza: Radnim danom vozi od 16 do 19h, vikendom od 10 do 14h i od 16 do 19 h, a vožnje su svakih pola sata. Vozi do 6. siječnja., pritom na Badnjak i Staru godinu vožnje završavaju u 14 sati, a na Božić i Novu Godinu ne vozi.

Cijena: 25 kn za jedno sjedalo, ako je dijete malo i sjedi u krilu roditelja za njega ne treba plaćati kartu

Što je uključeno: Vožnja tramvajem, kratka predstava Djeda Mraza i Dobre vile, poklon za djecu (vrećica sa slatkišima)

Izgled/kostim Djeda Mraza: (2) Djed ima loš kostim koji mu vrlo šlampavo visi, umjesto trbuha ima veliku, neobičnu kvrgu, a brada mu je bolno vidljivo umjetna. Radi se o mlađem muškarcu koji je posve neuvjerljiv.

Simpatičnost i trud: (-3) Gospodin u našem vagonu (tramvaj ima dva vagona i program se odvija paralelno u oba, s dva različita Djeda i dvije vile ) nije se previše uživio u ulogu Djeda Mraza, pa je u par navrata imao i neke blesave fore (*više ispod). No, solidno je komunicirao s djecom. Klinci ga se nisu bojali i kad bi potaknuo neki razgovor, što doduše nije bilo često, lako bi se raspričali.

Atmosfera i organizacija: (-4) Organizacija je petica, ali atmosfera između dvojke i trojke. Dakle, Božićni tramvaj već je uhodana adventska ponuda ZET-a tako da nema previše iznenađenja u organizaciji; karta se kupuje na polazišnoj stanici, tramvaj je stigao na vrijeme, a vožnja je trajala oko 25 minuta. Tramvaj je lijepo okićen, sviraju božićne pjesme… i tu prestaju pohvale. Predstava koju izvode je zapravo mali nepovezani dijalog između Djeda i vile koji djeca baš nisu mogla pratiti, izvedeno bez previše entuzijazma. Općenito se ne čini kao da cijelu stvar shvaćaju ozbiljno, što je bilo najvidljivije u bizarnim trenucima kad je Djed, kao fol, tražio da mu vila pusti Thompsonove pjesme. To je valjda trebalo biti smiješno, ali bilo je usiljeno i nepotrebno te nije imalo nikakve veze s animiranjem klinaca.

4. Djed Mraz u Areni (ocjena: 3 do 4)

Lokacija: Arena Centar

Kad smo bili: 15. prosinca (subota), od 17.45 – 19:00 h

Radno vrijeme Djeda Mraza: Svaki dan od 10h do 12h, i ponovno popodne od 18h do 20h. Traje do nedjelje, 23. prosinca.

Cijena: Besplatno

Što je uključeno: Fotkanje s Djedom Mrazom, igre s Djedovim pomagačima vilenjacima i podjela bombona

Izgled/kostim Djeda Mraza: (4) Djedica je izgledao sasvim pristojno. Nije bio posebno punašan, ali kostim je izgledao autentično. Imao je naočale i očigledno se radilo o nešto starijoj osobi, što je svakako plus. Četvorku je dobio najviše zbog očigledno umjetne brade.

Simpatičnost i trud: (3 do 4) Čovjek je bio vidno umoran, što je razumljivo, ali je velika šteta. Nije baš puno govorio, smješkao se i to je otprilike bilo to.

Atmosfera i organizacija: (3) U shopping centru u danima prije Božića, realno, očekujete kaos. Ipak, ovo je bilo posebno hektično. Mi smo stigli 15-ak minuta prije najavljenog početka u 18 sati kad djedice još nije bilo, ali navodno je bio taman prije našeg dolaska. Čekali smo ga sat vremena da se pojavi, dakle ono istaknuto vrijeme je vrlo okvirno. Na pozornici punoj vješalica s odjećom i s kolicima za kupovinu taman je Baka Mraz vodila intervju s jednom modnom dizajnericom koji se, vrlo glasno, nastavio i kad je stigao Djed Mraz. Dakle, iako je kulisa stvarno bila slatka: okićeni bor, kamin s čarapama, razni božićni ukrasi i fotelja za Djeda Mraza…, bilo se dosta teško uživjeti. Ipak, ozbiljna pohvala Djedovim pomagačima, vilenjacima, koji su se zbilja trudili oko djece i nastojali svakog klinca potaknuti na sudjelovanje. Inače, moguće je da smo mi jednostavno uhvatili krivi trenutak, jer čini nam se da Arena ove godine ima razne aktivnosti i različite radionice unutar kojih djeca mogu susresti Djeda.

Mala napomena: Imali smo najbolju namjeru provjeriti i djedice u Maksimiru, gdje se ove godine također održava Advent, ali bilo je neuspješno. Naime, tamo djecu Djed Mraz vozi u kočiji, ali iako nam je rečeno da je tamo svaki dan, u dva navrata kad smo došli nije ga bilo. No, saznali smo da ako se na Advent u Maksimiru uputite vikendom, tamo ćete ga sigurno zateći. Slična stvar nam se dogodila i sa Zoološkim, gdje postoji tura s Djedom Mrazom, ali ovisi koji dan pogodite jer nije strogo definirano kojim danima vas vodi djedica, a kojim danima animatori u drugim kostimima.