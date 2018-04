Sad odmah zapalite svijeću iz zahvale što je Anthony Hopkins na Twitteru, a onda pogledajte njegov video

Legendarni glumac Anthony Hopkins, vjerojatno niste znali, legendaran je i na Twitteru. Hopkins, inače gospodin u svojim osamdesetima, ima više od 200 tisuća pratitelja (broj mu, nakon posljednjeg tvita rapidno raste), i prilično je zabavan.

Na primjer, jučer je objavio ovaj neobjašnjivo smiješan video, koji je opisao rečenicom: “Ovo se dogodi kada samo radite, a ne zabavljate se”.

U videu se gospodin Hopkins doslovno glupira u maniri nekog četverogodšinjaka, što, iz nekog razloga, djeluje nevjerojatno slatko.

This is what happens when you’re all work and no play… pic.twitter.com/2KvkJ2baw6

— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) April 22, 2018