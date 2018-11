Dvije mlade djevojke, danas Amerikanke, koje su u SAD devedesetih stigle iz bivše Jugoslavije, preko društvenih mreža traže žene koje su im tada pomogle. Senatorica iz Minnesote, Amy Klobuchar, podijelila je na Twitteru neobičnu priču o djevojkama koje su prije gotovo 20 godina stigle u SAD, a u avionu su upoznale i dobročiniteljice koje su im dale novac koji im je na početku puno značio.

Djevojke, Vanja i Ayda Zugay, letjele su iz Amsterdama u Twin Cities. U avioni su sjedile do dvije, pretpostavljaju, stanovnice Minnesote i s njima podijelile svoju priču; 17-godišnja Vanja rekla je kako su djevojke su iz Jugoslavije, zbog rata, pobjegle u Mađarsku, pa su nakon nekog vremena iz Budimpešte krenuli u SAD. Tada 12-godišnja Ayda nije znala engleski, ali je jednoj od žena pomogla oko pletenja. Žene su njihovu skromnost i ljubaznost nagradile.

Omotnica koja ih je prehranila preko ljeta

Kada su djevojke izlazile iz aviona, jedna od žena dala je Aydi omotnicu. Tamo se nalazila poruka napisana na papiru Holiday Inn Garden Court hotela. “Za: djevojke iz Jugoslavije, žao mi je što je bombardiranje vaše zemlje uzrokovalo vašoj obitelji toliko problema. Nadam se da će vaš boravak u Americi biti siguran i sretan za vas – dobro došle u Ameriku – molim vas, neka vam ovo pomogne – prijateljica iz aviona – Tracy”. Uz poruku, u omotnici se nalazilo sto dolara i zlatne naušnice.

“Puno nam je to značilo. Nakon što smo vidjele toliko toga lošeg, bila je to znak koji je pokazao kako bi dobro moglo biti ispred nas”, rekla je Ayda. Djevojke živjele prvo uselile u Iowu kod svoga brata, no financijski nisu baš najbolje stajali.

Pronašle neke tragove

Nakon tri mjeseca, stvari su postale malo bolje. Jedna ih je obitelj privremeno primila u svoj dom, godinu dana kasnije u Ameriku su stigli i njihovi roditelji. S dva kofera i 500 dolara svi su se skupa preselili u New Yorka. U toj selidbi, djevojke su pomislile da su izgubile pismo nepoznate dobročiniteljice.

U međuvremenu, obje su se uspješno obrazovale, Ayda je završila političke znanosti i Afričke studije, govori četiri jezika, radi u neprofitnoj organizaciji i živi u Bostonu. Nada se da će jednoga dana postati odvjetnica. Starija sestra Vanja udana je i radi kao anesteziologinja u privatnoj klinici u Connecticut. Ayda je još 2011. odlučila potražiti žene koje su im devedesetih pomogle da uspješno započnu život u SAD-u, no nije imala previše informacija o njima.

Krajem kolovoza, kada se s dečkom selila u zajednički stan, među brojnim stvarima koje je razmještala pronašla je i kutiju s pismom strankinje. “Nisam mogla vjerovati da je to tamo. Pročitala sam ga i držala u mojoj ruci. Vidjela sam ime Tracy i ime hotela u kutu omotnice”, ispričala je, posebno zadovoljna jer je netko na taj papir zapisao i broj leta kojem su došle, KLM 655.

Još uvijek traže dobročiniteljice

Iskoristila je sve te informacije, raspitala se u hotelu, kod avioprijevoznika, pa i na društvenim mrežama, ali još uvijek nije pronašla trag do žene koja, prema njezinim pretpostavkama još uvijek živi negdje u Minnesoti, u blizini Twin Citiesa.

Sve što želi je zahvaliti joj se. “Želim im reći hvala na ispravnom engleskom i pokazati kolikog su utjecaja njih dvije imale na mene i sestru. Bilo je to naše prvo upoznavanje s Amerikom. Darežljivost dvoje ljudi koji su čuli našu priču”, zaključuje, još uvijek u potrazi.

Hi Minnesota friends, Dutch friends, former-Yugoslavia friends, Can you help these lovely people figure out the full name of the kind woman who helped them way back when they were scared young refugees on a KLM flight from Amsterdam? https://t.co/Y92tvKVtt1 — Nina Bang-Jensen (@NBJpaint) November 22, 2018