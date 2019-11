Sjećate se street sarme, jednog od većih hitova zagrebačkog Adventa? Dečko koji ju je stvorio upravo otvara bistro

Teško da ste posljednja dva Adventa proveli u Zagrebu, a da niste čuli za street sarmu; sarmice u pecivu koje su ubrzo nakon što su se pojavile u zimu 2017. postale jedan od najvećih adventskih hitova. Osmislili su ih i posluživali u kućici T&T, a čovjek koji stoji iza svega upravo otvara svoj prvi bistro. Fran Ćurković danas nas je dočekao u 66 kvadrata velikom prostoru u Gundulićevoj 13, gdje od ove subote počinje raditi njegov Market.

Prostor je, kaže, tražio posljednjih godinu dana. Napokon je naletio na ovaj u centru grada koji je zamislio kao mjesto koje funkcionira kao restorančić preko dana, a navečer kao bar u kojem možete nešto prigristi uz piće. Posebno živo trebalo bi biti petkom i subotom kad će, umjesto do uobičajenih 23 sata, raditi do 2 ujutro.

“Koncept smo zamislili tako da će ljudi od 11 do 19 sati moći doći na gablec i pojesti nešto konkretno, dok će nakon 19 sati moći uz piće naručiti tacose i tapase”, priča 31-godišnji Ćurković koji je osobno osmislio tri od devet koktela u ponudi, dok je za jela zadužen chef Marko Ivančević. On je upravo odradio sezonu kao glavni chef u restoranu Moro Beach na otoku Vela Stupa u korčulanskom arhipelagu, a radio je i u popularnom RougeMarinu.

Kako se počela rađati ideja o bistrou

Ćurkoviću se ideja o vlastitom restoranu počela motati po glavi nakon prve kućice na Adventu. “Kad smo drugu godinu ponovno bili na Adventu prodali smo još više porcija nego 2017. kada se posvuda pisalo o street sarmi. Tada sam već dao otkaz u banci u kojoj sam prvu godinu paralelno radio i potpuno sam se posvetio hrani. Ljudi su nas prepoznali i vraćali su se. Tada sam shvatio da mogu više i da želim raditi ono iza čega mogu stati 100 posto”, kaže.

Kaže da je ovo prvi put da se upušta u nešto tako ozbiljno. Da, kućica mu je bila hit, ali restoran je, kaže, nešto potpuno drugačije. Zato je osmislio sve do najsitnijeg detalja, ali i odlučio se na novo ime.

“Htio sam se odmaknuti od tog T&T i zapravo nazvati restoran kratko i razumljivo svima. Market na brojnim jezicima znači isto i zapravo je cijeli koncept restorana zamišljen tako da kod nas dolaze mladi ljudi prepuni ideja koje će ovdje razmjenjivati. Tu će biti zabave, ali i razmjene informacija, svojevrsnog trgovanja, a možda će ljudi tu sklopiti i koji posao. Naprosto želim da Market bude neko mjesto susreta, a osim toga htio sam ga imenom povezati i s Dolcem gdje nabavljamo namirnice”, objašnjava.

Sarma, pašticada i paprikaš u tacosima

Kao i na kućici, jela u Marketu bit će tradicionalna hrvatska, ali s malim zaokretom. Uvijek će, opisuje Ćurković, neki detalj biti malo drugačiji. “Imat ćemo stalni meni koji će se mijenjati četiri puta godišnje ovisno o sezonama, a bit će tu i dnevni kojeg će chef smišljati svakodnevno, ovisno o tome što pronađe na Dolcu. Ovaj jesenski meni ima šest jela: street sarmu, ali u tanjuru i s posebnim pireom, pašticadu s malo drugačijim njokima, pileći paprikaš, Purger burger s emulzijom od vrhnja, rižoto i gregadu od brancina.”

Osim tih stalnih jela, nakon 19 sati u ponudi će biti tacosi s pašticadom, sarmom i paprikašem, a namijenjeni su grupicama ljudi koji će navečer doći na piće, a usput žele pojesti nešto laganije. I ponuda nakon 19 sati će se mijenjati. Ove tri vrste tacosa bit će stalno na meniju, no tapasi, odnosno finger food, bit će dio dnevnog menija koji se izmjenjuje. Cijene jela ne bi trebale ići preko 100 kuna, a većina ih je između 40 i 50 kuna. Zgodno je i što će gosti moći birati između medium i large porcije.

“Manja porcija tagliatella s pilećim paprikašem i salatom bit će 42 kune, a veća 56 kuna, a ista je i cijena rižota. Purger Burger je 48 kuna, dvije sarme s pireom su 38 kuna, a tri 46 kuna. Pašticada je sama po sebi skuplja i dođe 68 kuna i gregada od brancina je 72 kune. U stalnoj ponudi su i juha od bundeve te štrudla od jesenskog voća, oboje za 24 kune. Naš gin tonic bit će 28 kuna”, kaže nam Ćurković.

‘Htjeli smo feelgood, pozitivnu atmosferu’

Prostor u Gundulićevoj imat će 22 sjedeća mjesta te još nekoliko za barom, a kako kaže vlasnik, nije ga bilo lako pronaći. Jedan od ključnih uvjeta bio je da bude u centru. “Neki lokali su možda financijski bili prevelik zalogaj, a do državnih i gradskih je gotovo nemoguće doći pa je jedino logično bilo da idemo u privatni prostor. Bitno mi je da smo u centru pa sam pregrmio i to što nema terasu. U igri su bila tri prostora prije ovog, ali bili su ili premali ili preveliki, nije to bilo to. Ovaj je taman za moje trenutne apetite”, priča.

Za uređenje je angažirao arhitekticu Anitu Elez i dizajnericu Kameliju Gerovac: “Predstavio sam im svoje ideje i koncept, a one su onda osmislile kako će sve izgledati. Toliko su radile na tome da su se na kraju sprijateljile i sad se druže”, kaže Ćurković pa pojašnjava još malo ideju Marketa:

“Kao i s mojim kućicama, želim da je ljudima ugodno, da je feelgood i pozitivna atmosfera i da se osjećaju kao u nekom svom idealnom domu. Htio sam vesele boje i da u pozadini uvijek svira neka ugodna glazba koja prati taj cozy feeling, a da opet ljudi dobiju vrijednost za svoj novac. To je nekako poanta, da ovdje svi imaju osjećaj su dobrodošli”, kaže i dodaje za kraj kako će na otvorenju sva jela i piće biti 50% jeftiniji.

Ime: Market

Adresa: Gundulićeva 13

Kad se otvara: ove subote (9. studenog)

Radno vrijeme: od ponedjeljka do četvrtka od 11 do 23 sata, petkom od 11 do 2, subotom od 10 do 2, a nedjeljom od 10 do 18 sati