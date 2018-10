Sjećate se napuštenog psa iz Velike Gorice čija je krv spasila teško bolesnu ovčarku? Napokon ima svoj dom

Sjećate se psa Omija, heroja koji je prije nekoliko tjedana dao krv i spasio život drugom psu? Našao je dom. U ponedjeljak je po tog, oko godinu i pol dana straog mješanca, u velikogoričko sklonište došao njegov novi vlasnik, 34-godišnji Matija Kralj iz okolice Zaprešića.

“Došao sam tamo, prošetao sam kroz sklonište koje je zbilja dobro uređeno, pa pronašao i Omija. Malo smo se igrali i odmah kliknuli. Nakon 15 minuta znao sam da je to to i odmah potpisao papire, pa ga poveo kući”, priča Kralj koji je u sklonište otišao nakon što mu je ovog ljeta od starosti preminula dugogodišnja ljubimica, njemačka ovčarka koju je također udomio. Kaže da je samo znao da uz sebe želi aktivnog i živahnog psa punog energije. I takvog je s Omijem dobio.

Inače, Omi je pronađen kad je bio star oko šest mjeseci, napušten je lutao jednim selom u okolici Gorice. Volonteri su ga prvo smjestili u obližnji pseći hotel, no to nije bilo idealno. Pa je završio u velikogoričkom skloništu gdje je proveo posljednjih pola godine.

Uskoro će s Matijom na snimanja

A sada napokon ima novi, pravi dom. S Matijom živi u blizini Zaprešića, imaju i veliki voćnjak, a susjeda im je Matijina sestra koja ima ogromni ranč s hrpom životinja. No, na sve njih Omi se još privikava “Malo je preplašen, boji se životinja, čak i kokoši. Za sad se tek navikao na Olivera, starijeg mačka koji često dolazi do moje kuće, pa je s njim dobar”, priča kroz smijeh 34-godišnjak. Kaže i kako je prvi susret sa sestrinom kujicom Erikom prošao dosta napeto, no nakon sat vremena već su se igrali.

Zasad još uvijek najviše vremena provodi u kući, dok se ne ohrabri i počne istraživati okolo. “Nabavio sam mu fotelju, ali nije odmah skužio da je to njegovo mjesto za spavanje. Prvo je spavao na podu, tek sad je shvatio da može kunjati i na njoj, pa se smjestio”, priča Matija koji radi kao snimatelj i planira Omija sa sobom voditi na radne zadatke. “Već smo probali vožnju u automobilu, išli smo u grad. Baš mu je bilo veselo i zanimljivo, kroz prozor je gledao sve što se događalo vani”, priča Matija koji sa svojim novim psom planira uzbudljivu i veselu budućnost.