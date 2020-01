Društvenim mrežama počele su kružiti snimke iz Wuhana, kineskog grada u kojem je krenula epidemija koronavirusa i koji je cijeli u karanteni, a na kojima se vidi i čuje kako ljudi masovno izlaze na prozore i balkone i viču u znak potpore svojim sugrađanima. Ljudi izvikuju izraze poput “add oil”, što bi se moglo prevesti kao “drži se” ili “guraj dalje” te “Wuhan jiayou”, što znači “Wuhan, drži se”. Neki i pjevaju.

Korisnici Twittera pišu kako su se ljudi u Wuhanu dogovorili da će izaći na balkone. Slali su si poruke putem kineske društvene mreže Weibo, odnosno servisa za poruke WeChat, i dogovorili da u 20 sati izlaze na balkone. Kako se vidi na snimkama, golem broj ljudi se odazvao kako bi si međusobno dizali moral u trenutku dok se bore s epidemijom te su zarobljeni u gradu-karanteni.

Pomažu si kako god mogu

Osim ove male geste, stanovnici Wuhana međusobno si pomažu kako god mogu. BBC donosi priču o 36-godišnjem Liju Bou koji je prije mjesec dana otvorio restoran u tom gradu. Posudio je novac i prodao auto kako bi ga mogao otvoriti, no taman se u to vrijeme pojavila epidemija. Sada njegov restoran zjapi prazan, ipak, to ga nije spriječilo da pripremi 200 obroka i dostavi ih lokalnoj bolnici. “Želim dati sve od sebe da medicinsko osoblje dobije topli obrok. Nadam se da će tako imati prehranu koja im treba da im ojača imunitet”, rekao je Bo i dodao da će im hranu dostavljati dokle god će moći.

Uz njega se iskazao i jedan poljoprivrednik, Hao Jin, koji je donirao 15 tisuća zaštitnih maski. Naime, čovjek je prošle godine radio u tvornici maski, a kada je dobio otkaz nisu mu mogli platiti pa su mu kao kompenzaciju dali maske. Zaboravio je na njih dok se nije pojavio koronavirus. Dio maski je zadržao za svoju obitelj, dio je podijelio u svom selu, a ostatak je donirao ljudima u Wuhanu.

This is what it sounds like across #Wuhan tonight. In the city (of 11 million) that is effectively quarantined as the epicenter of the #coronarvirus, a social media message urged people to chant ‘Jiāyóu!’ from balconies & streets. It means, ‘keep going’. Have a listen: @NBCNews pic.twitter.com/yJSP0Cg5fK — Janis Mackey Frayer (@janisfrayer) January 27, 2020

Inače, epidemija koronavirusa dogodila se za vrijeme najvećeg kineskog blagdana, kineske Nove godine, koja inače protječe u veselom okruženju uz glazbu i zabavu. Za mnoge Kineze to je jedino doba godine kada mogu biti s obitelji. Nažalost, ove godine to je zaustavila epidemija koronavirusa.

Broj zaraženih i umrlih raste. Samo u provinciji Hubei, gdje se Wuhan nalazi, preminulo je 125 ljudi, a zaraženo ih je 3554, u Kini općenito broj je još veći. Umrlih je 136, a zaraženih gotovo 6000 tisuća. Grad Wuhan iz kojeg je zaraza krenula postao je jedna golema karantena, ulasci i izlasci iz grada strogo su kontrolirani, ali stanovnici su ipak našli način kako se oraspoložiti.