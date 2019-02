Stručnjaci u Klaićevoj danas su naši heroji: magnetnu su pretvorili u podmornicu da djecu ne bude strah

Ovo veliko žuto na slikama, to je uređaj za magnetnu rezonanciju u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj koji je nekad bio neugledan, sivi i zastrašujuć, ali su ga tamošnji djelatnici odlučili pretvoriti u podmornicu kako bi njihovim pacijentima, klincima, pregled postao malo lakši.

Kako su objasnili na Facebook stranici bolnice, djeci je teško kad tijekom pregleda moraju provesti potpuno mirni, što ponekad može potrajati i oko pola sata. Nekima je to nemoguće, pa djecu koja su mlađa od šest godina često moraju pregledati pod općom anestezijom.

Delfini, ribice i hobotnice

No, žuta podmornica te delfini, ribice i hobotnice po zidovima mogli bi cijelo iskustvo olakšati. I bitno uljepšati. Iz bolnice javljaju da je već jedan pregled prošao uspješno, bez opće anestezije.

“Pogledajte našu podmornicu! Do prije nekoliko dana bio je to sivo bijeli uređaj za magnetnu rezonanciju u čijem tunelu djeca tijekom snimanja nerijetko moraju provesti i više od 25 minuta i pritome se niti malo pomaknuti. Upravo zbog toga, djecu do 6 godina vrlo često moramo uvesti u opću anesteziju. Prije dva dana su naši djelatnici po prvi put uspjeli snimiti dječaka od 4 godine bez opće anestezije zahvaljujući priči i dojmu da će ploviti podmornicom među šarenim ribicama”, napisali su na Facebooku.