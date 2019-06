U subotu, oko 22.30, žena se onesvijestila dvadesetak metara od KBC-a Sesstre milosrdnice, odnosno Vinogradske bolnice. Neposredno prije toga ženu su s Hitne poslali kući iako im je došla s jakom glavoboljom i povijesti bolesti u kojoj stoji kako je prije pet godina imala operaciju na mozgu.

S gospođom je bio muškarac koji je, prema riječima slučajne prolaznice Ivane Radić, koja nam je sve ispričala, bio u toliko šoku da nije mogao prepričati što se točno dogodilo. Uspio je tek reći da su se vraćali s Hitne kada se gospođa onesvijestila. “Došao je čovjek s porte i potvrdio kako ju je vidio da jedva hoda nakon što su je pustili s Hitne”, kaže gospođa Rodić.

Gotovo 40 minuta ležala je pred bolnicom

“S obzirom na to da nisam imala mobitel kod sebe ne znam koliko je točno sve trajalo, ali od prvog zvanja Hitne je prošlo minimalno pola sata, što znači da je gospođa bila na podu minimalno 35 do 40 minuta. Ne znam koliko je sve skupa trajalo i ne želim preuveličavati, ali pola sata je prošlo sigurno. Hitnu smo zvali tri do četiri puta”, rekla nam je Ivana.

Napomenula je da su prije zvanja Hitne prolaznici došli vidjeti je li žena u redu, a jedna od susjeda otrčala je u bolnicu ne bi li pronašla nekog od liječnika. Srećom pronašla je liječnika i još jednu djelatnicu za koju Ivana nije sigurna je li bila liječnica ili medicinska sestra.

“Nismo dobili nikakav konkretan odgovor zašto ne može doći netko iz bolnice s nosilima. Jedino što smo saznali je da doktori ne bi smjeli uopće biti tu jer imaju pacijente u bolnici i imaju pravila koja im nalažu da su za te pacijente odgovorni za vrijeme trajanja njihove smjene”, kaže nam Ivana.

‘Ne smiju pomagati izvan bolnice’

“Liječnici, koje je susjeda našla, obilazili su bolnicu kada je ona uletjela unutra. Pustili su sve i otišli s njom, došli su do žene, ispitivali je je li dobro, koliko i gdje boli, ona se gubila, nije mogla otvoriti oči. Probali su ju nježno uspraviti, ali se nije mogla održati u toj pozi pa su ju spustili nazad na zemlju”, opisala nam je Ivana.

Kako kaže, pitali su liječnike što da rade i hoće li po nesretnu ženu doći netko iz bolnice, na što su im rekli da zovu Hitnu, što su i napravili.

“Hitna nije dolazila, zvalo se još u par navrata, nakon više od 25 minuta čekanja žena je počela povraćati, tada su je lagano okrenuli na bok i dalje čekali Hitnu. Nekoliko minuta poslije toga Hitna je napokon stigla, izvadili su nosila i ukrcali je u kola Hitne pomoći”, rekla nam je Ivana.

Jedno vozilo Hitne prošlo je kraj njih

Ivana je situaciju detaljnije objasnila u svom statusu na Facebooku, a tamo je kazala i kako je jedno vozilo Hitne pomoći, dvije minute nakon što su je zvali, jednostavno prošlo kraj njih iako je žena ležala na podu. U međuvremenu liječnik im je rekao kako on uopće za vrijeme radnog vremena ne bi smio biti izvan bolnice iako se radilo o hitnom slučaju.

“Rekao nam je da zovemo opet Hitnu, a operater nam je rekao kako šalju nekoga čim se oslobodi vozilo. Ali 20 metara ispred bolnice smo, pošaljite nekog s nosilima, zamolili smo, ali to se nije dogodilo jer, navodno, nisu mogli naći nosila”, prepričava Ivana.

Naposljetku je žena koja je došla s liječnikom otišla do porte po kolica kako bi ženu pomoću njih prebacili u bolnicu, ali ispostavilo se da kolica nema. “U tom trenutku žena počinje manično povraćati i kašljati, a mi čekao sustav koji šalje vozilo s drugog kraja Zagreba. A žena se onesvijestila nakon što su je s hitne poslali doma i to 20 metara ispred bolnice”, piše Ivana.

Tko je zakazao?

Ivana nam je odmah kazala kako ne krivi nikoga od djelatnika koji su izašli iz bolnice jer su ženi pomogli koliko su mogli i smjeli. Problematična je sustav koji je tako postavljen da su liječnici iz bolnice doslovno prekršili propise jer su izašli van pomoći nesretnoj ženi.

Uz to, kako se uopće moglo dogoditi da ženu kojoj evidentno nije dobro puste s Hitne pomoći bez obzira na njezinu povijest bolesti i stanje u kojem se nalazi. I kako se može dogoditi da Hitna pomoć dolazi s drugog kraja grade, a žena leži doslovno 20 metara od bolnice.

Odgovore na ova pitanja pokušali smo dobiti u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, odnosno Vinogradskoj i Ministarstvu zdravstva. Njihove odgovore objavit ćemo čim ih dobijemo.