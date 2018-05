Ne morate imati maturanta da znate da su maturalne večere ozbiljan trošak i ozbiljan stres. Počevši od petstotinjak kuna samo za večeru, do nekoliko tisuća kuna, ovisno o odijelu, cipelama, šminki, frizuri i, naravno, haljini koja može biti luđački skupa. Zato nas je gesta nekih dama koje su odlučile pokloniti ili posuditi svoje svečane haljine nekome tko si je ne može trenutno priuštiti, ozbiljno dirnula.

Čini nam se da se cijela stvar zarolala s curom iz Zagreba, Sarom Jahić Zelić, koja je objavila na fejsu i na Twitteru slike svoje maturalne haljine i napisala da je posuđuje curi kojoj treba za maturalnu. Nakon Sarina posta, počeli smo ih nalaziti sve više na fejsu; oglase u kojima žene, solidarno, nude svoje haljine maturanticama. U nastavku smo izvukli neke od njih i, usput, kratko popričali s damama koje su ih objavile.

1. Srebrna haljina; veličina: S (Sara Jahić Zelić, Zagreb)

“Maturalna večer mora biti večer na kojoj ćete zablistati i zabaviti se. Zašto kupovati haljinu i odricati se nekih drugih stvari kad možeš posuditi prekrasnu haljinu koja nekome ionako stoji u ormaru”, rekla nam je Sara. Kaže da je svoju dobila baš konkretno za maturalnu i da je bila “malo skuplja”. Izgleda i da je svojim potezom uspjela inspirirati i neke prijateljice, pa je tako, recimo, jedna od njih, koja je vizažistica, odlučila pokloniti jednoj curi šminkanje za taj dan, a druga je također odlučila posuditi haljinu. “To je ono što sam htjela postići, da se što više cura odluči posuditi svoje haljine. Jer, što je ponuda veća, to će se, vjerujem, više cura ohrabriti da ih zaista i uzmu”, kaže te dodaje da bi joj bilo žao da joj se cure ne jave samo zato što im je neugodno.

Budući da se bliže datumi maturalnih večeri, vjerujem kako su cure u potragama za haljinama. Pa ako znate nekog s… Objavljuje Sara Jahić Zelić u 25. travnja 2018

2. Crvena haljina i još desetak drugih; veličina: M (Barbara Krečak, Zagreb)

Barbara je vidjela Sarinu objavu i odlučila učiniti istu stvar. Kaže da je svoju maturalnu haljinu, i još desetak svečanih koje joj stoje u ormaru, odjenula dosad samo jednom. Živi u Zagrebu i spremna je posuditi bilo koju od njih.

Potaknuta primjerom moje drage prijateljice Sara Jahić Zelić odlučila sam se na istu akciju. Posuđujem ovu crvenu… Objavljuje Barbara Krečak u 3. svibnja 2018

3. Bijela kratka haljina; veličina: L (Vedrana Šimunić Rod, Zagreb)

Zagrepčanka Vedrana Šimunić Rod odlučila je pokloniti haljinu koju je nosila samo jednom, na nekoj svadbi. Inače radi u srednjoj školi i iz prve ruke zna koliko su maturalne haljine curama važne. S druge strane, i kroz priče svog supruga koji također radi u srednjoj školi, ali u manjoj sredini, zna i koliko životne situacije nekih učenika mogu biti teške. “Učenici strukovnih škola često odvajaju novac od svojih mjesečnih primanja koja dobiju na praksi, između ostalog, i za maturalnu večeru jer im roditelji ili samohrani roditelj ne mogu to priuštiti”, objašnjava. Zato bi voljela da njezinu haljinu netko iskoristi najviše što može i da se u njoj osjeća lijepo.

Poklanjam haljinu maturantici slabijeg imovinskog stanja za maturalnu večeru. Haljina je jednom nošena i u savršenom je… Objavljuje Vedrana Šimunić Rod u 7. svibnja 2018

4. Crvena haljina sa srcolikim izrezom; veličina: M (Petra Žužić, Samobor)

Petra Žužić iz Samobora, osim ove crvene haljine, curi kojoj se svidi želi pokloniti i cipele. “Svjesna sam da većina današnjih maturantica ne zarađuje te u većini slučajeva obitelji žive od jedne prosječne hrvatske plaće, koja nije dovoljna za život, a kamoli da učini jednu curu princezom za njen dan”, kaže. Objašnjava da haljinu nije nosila na svojoj maturalnoj večeri, ali, budući da je svečana, netko drugi može. Kaže da bi je jedino voljela osobno uručiti.

[ POKLANJAM ] haljinu sa slike, curi slabijeg financijskog stanja, idealna za maturalnu večeru! Info u INBOX. Molim, share objave. Hvala! ♥️🔝 Objavljuje Petra Žužić u 30. travnja 2018

5. Dvije ružičaste haljine; veličina: M (Helena Samobor, Varaždin)

Helena je odlučila pokloniti svoje dvije nježno ružičaste haljine. Jednu je nosila na svom vjenčanju, a druga je bila rezerva, no na kraju je nijednom nije odjenula.

“Prije 17 godina kad sam ja išla na maturalnu, roditelji mi nisu mogli priuštiti toaletu od par stotina ili tisuća kuna. Bilo je sve to puno jeftinije, bez pretjerivanja, ali opet ugodno i lijepo. Sada je situacija drugačija, maturalna večer je pravi financijski izazov; od haljine, do frizure, šminke, cipela…”, kaže Helena i dodaje: “Ne želim da se itko srami poslati upit, to će ionako ostati između mene i te djevojke. Želim samo olakšati i pomoći”, dodala je.

Molim podjelite .Ukoliko netko poznaje djevojku slabijeg imovinskog stanja a da treba haljinu za maturalnu večer ,… Objavljuje Helena Samobor u 25. travnja 2018

6. Bijela haljina; veličina: M (Anita Barišić Jurišić, Požega)

Jurišić je odlučila pokloniti svoju bijelu maturalnu haljinu. Inače je član nekoliko Facebook grupa za prodaju i poklanjanje, pa je uočila jedan detalj na koji upozorava druge koji se odluče na poklanjanje. “Već mi se javilo nekoliko žena za koje znam da su preprodavačice, iz prijašnjih grupa na fejsu, pa znam s kim imam posla”, kaže. Zato je haljina još uvijek kod nje i čeka neku curu kojoj stvarno treba. “Haljina je lijepa i nema smisla da stoji u ormaru kad može nekoga usrećiti”, kaže.

Poklanjam haljinuBESPLATNO – Grabarje, Požeško-Slavonska, CroatiaPoklanjam haljinu matirantici, nosena samo na maturalnu. Molim samo da se osobno dođe po nju. Velicina M. Objavljuje Anita Barišić Jurišić u 31. ožujka 2018

7. Bijela haljina s ružičastom vrpcom i cirkonima; veličina XS (Sisak)

Osim fejsa, pretražili smo i Njuškalo i ostale oglasnike, no tamo nismo pronašli oglase u kojima se poklanjaju haljine, no zato smo naletjeli na ovaj na Mojim krpicama. Cura iz Siska poklanja bijelu haljinicu veličine XS, s ružičastom vrpcom i cirkonima. “Nadam se da će se javiti samo cure koje zaista nemaju mogućnosti da si priušte haljinu”, stoji u opisu.