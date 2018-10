Svijet ponekad ima smisla; klinci su naučili znakovni jezik kako bi omiljenom domaru koji ne čuje otpjevali ‘Sretan rođendan’

Djeca u vrtiću koji djeluje u sklopu Osnovne škole Hickerson u Tullahomi u Tennesseeju napravili su divnu i preslatku stvar povodom rođendana njihova domara, gospodina Jamesa. On je, naime, gluh, a oni su samo za njega naučili izvesti pjesmu Sretan rođendan uz pomoć znakovnog jezika.

Domar je 60. rođendan navršio u utorak. Na početku videa vidimo kako gospodin James ulazi u prostoriju, a klinci, uz pomoć odgojiteljica Amy i Alysse te medicinske sestre Angele koje su ih i naučile znakovni jezik, počinju pjevati pjesmicu.

Our Kindergarten classes learned how to sign Happy Birthday for Mr. James' birthday today. He was so surprised! 💛🖤💛🖤 pic.twitter.com/OXQ3gDnpbh — Hickerson Elementary (@HickersonSchool) October 23, 2018

Jako je povezan s klincima

Kada gospodin James shvati da klinci, osim što pjevaju, pokazuju i riječi znakovnim jezikom postaje vidno ganut. Ravnatelj škole kaže da je simpatični domar njihov djelatnik već 15 godina i kako je jako povezan s klincima.

“Gospodin James uči ponekad djecu znakovni jezik, uči ih pristojnom ponašanju i kako se ponašati prema drugim ljudima”, rekao je za Fox17. Njegovu posebnu rođendansku čestitku do sada je vidjelo preko 400 tisuća ljudi, uz komentar kako su im klinci vratili vjeru u ljude i bolje sutra.

Happy Birthday Mr James … well done to the Pupils and teachers … much respect pic.twitter.com/VifwPzIVP8 — 💫Natz (@MustangD18) October 26, 2018

This is the little beam of light i needed today. Happy belated birthday, Mr. James! h/t @CNN — Bill Rowan (@wdrowan) October 25, 2018

You are giving me hope. Hope for our society, schools, pupils, education… We need MORE people like you to help us define the future. Happy Birthday Mr James! Greetings from the #UK xxx — Urszula Anna (@FifiDeLyonBliss) October 25, 2018