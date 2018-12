Taj Juncker zbilja je spektakularan; sad se nekoj sirotoj ženi iz čista mira dohvatio kose

Kao što možda znate, predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker stvarno nije dosadan tip. Mediji svako toliko izvijeste o nekom zabavnom incidentiću, poput onog kad se prije mjesec dana na presici pojavio s dvije različite cipele ili – nama možda zanimljivije – kad je Plenkoviću pred kamerama prišao s leđa, malo ga štipnuo i poslao mu pusu.

No, jučer je u Bruxellesu snimljen novi zabavan trenutak živahnog Junckera. Šef EK-a je, naime, stigao na sastanak Europskog vijeća neobično dobro raspoložen. U trenutku kad mu je prišla zamjenica šefa za protokol Pernilla Sjölin, Juncker joj je iz čista mira stavio ruke iza glave i počeo energično mrstiti kosu. Cijelu scenu je završio pusom u obraz.

Svi su se trudili djelovati skroz kul

Pritom vidimo nekoliko EU dužnosnika oko njega koji se strašno trude zadržati izraz lica kao da se baš ništa neobično nije dogodilo.

No, malo je teško ignorirati lice gospođe Sjölin koja se ubrzo udaljava s ukipljenim izrazom lica. Juncker je nakon nastavio s veselim pozdravima, pa je pomalo gegajući došao do još jedne dame kojoj je dao pusu, pa do još jedne…