Televizija je božanstvena: ovo je pripravnik koji u live prijenosu Cohenovog saslušanja u sebe trpa pizzu

Trumpov bivši odvjetnik Michael Cohen jučer je svjedočio pred Kongresom te je iznio niz inkriminirajućih tvrdnji na račun predsjednika SAD-a, ali i njegovog najstarijeg sina Donalda Juniora. Satima je Trumpov bivši suradnik svjedočio, a nakon nekog vremena ljudima tamo postalo je neviđeno naporno, koliko god je bilo napeto. Među iscrpljenima u Kongresu našao se i jedan mladi pripravnik kojem je hitno trebala hrana.

Tako si je čovjek naručio pizzu, a toliko je bio gladan i izmoren da ju je počeo halapljivo trpati u sebe čim je stigl, ispred prostorije u kojoj se Cohenovo saslušanje odvijalo. Naravno, tamo je bila cijela četa novinara i kamera, a CBSN taman je snimao live javljanje. Tako je nastao ovaj urnebesni isječak dečka s pizzom koji je vrlo brzo postao viralni hit. Posebno je zabavan trenutak kad mu netko sa strane očito kaže da je u kadru.

Gospodin je, dakle, pripravnik, ali to je zapravo sve što se zna o njemu i trenutno korisnici Twittera pokušavaju saznati njegov identitet. U međuvremenu, dok su oni istraživali, objavljena je i druga snimka na kojoj se vidi primopredaja pizze, ali i koliko je siroti čovjek zbunjen. Naime, zaboravio je uzeti vodu pa je morao još i uhvatiti dostavljača koji je već produžio dalje.

