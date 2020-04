Zbog održavanja socijalne distance tijekom pandemije koronavirusa svi društveni kontakti, osim onih s najužom obitelji, su ograničeni. Tko god može radi od kuće, a kafići i restorani su zatvoreni. No, što ova karantena dulje traje, to je mnogi od nas teže podnose. Fale nam prijatelji, barem neka vrsta druženja. Stoga se ljudi sve češće nalaze preko sve popularnijih aplikacija za grupne videopozive.

I dok su obični grupni razgovori na aplikacijama poput ZOOM-a ili Skypea najčešće rezervirani za posao i virtualne sastanke, za druženje ljudi ipak traže nešto više. Tu uskaču aplikacije koje unutar poziva nude raznu zabavu, filtere, igrice ili međusobno dijeljene zaslona. Telegram je testirao njih šest.

U testu su sudjelovali Ivan Luzar, novinar rubrike Biznis & Tech, naš šef prometa Davor Igrić, voditelj razvoja Marko Banušić te autorica ovog testa, novinarka rubrike Život, Željka Orešković.

1. Houseparty

O čemu se radi: Aplikacija za grupne videopozive u kojoj sudionici mogu igrati igrice

Cijena: Besplatno, osim dodatnih igrica koje se naplaćuju

Koje sustave podržava: iOS, Android, macOS i Chrome (igrice možete igrati samo preko mobitela)

Maksimalan broj sudionika: Osam

Houseparty je aplikacija na kojoj mogu sudjelovati ljudi koji su ili prijatelji na Facebooku ili se međusobno imaju u imeniku mobitela. Naravno, može se koristiti za obične konferencijske pozive, ali fora je u igricama u kojima mogu sudjelovati svi koji su u razgovoru. Lako se instalira, desktop verzija putem njihove stranice, a mobilna putem Play Storea za android ili App storea za iOS. Nakon toga se registrirate, upišete svoje podatke, ime i prezime, mail, nadimak koji ćete koristiti u aplikaciju, lozinku i datum rođenja te nakon toga možete koristiti aplikaciju. Možete pozvati prijatelje da je krenu koristiti, a z pokretanje poziva samo stisnete zelenu slušalicu.

Dakle, u ponudi je nekoliko osnovnih igara, poput kvizova ili nečega nalik popularnom Pictionaryju, kad crtate po ekranu a drugi pogađaju. “Aplikacija je fora, lako se koristi i dosta brzo sam se naviknuo na opcije. Igra Chips and Guac je fora, podsjeća me na Cards against Humanity koji volim igrati u kasnim noćima s prijateljima petkom i subotom. Dobra zabava”, kaže Igrić, a na njega se nadovezuje Luzar kojem je koncept super, a igre zabavne. I ja se slažem s dečkima, a možda mi je najbolja stvar što je jednostavan. Sve je jasno i u dosta malo vremena možete shvatiti kako funkcionira.

Ipak, aplikacija ima i par minusa. Recimo, kolegici Vanji se dogodilo da joj se prijateljica odjednom samo pojavila na ekranu dok je imala otvorenu desktop verziju na kompjuteru. “Bila sam na drugom kraju stana i odjednom sam je čula kako me doziva preko kompa. Samo se pojavila na ekranu, normalno mi je vidjela u stan, bez da sam prihvatila ikakav poziv. To može biti dosta nezgodno”, priča. Također, čini se da možete neobično lagano ljudima upadati u razgovore, bez da vas oni prvo moraju prihvatiti.

2. Bunch

O čemu se radi: Aplikacija za grupne videopozive u kojoj sudionici mogu igrati igrice

Cijena: Besplatno, osim dodatnih igrica koje se naplaćuju

Koje sustave podržava: iOS i Android

Maksimalan broj sudionika: Osam

Bunch je također aplikacija u kojoj se za vrijeme videopoziva mogu igrati igrice. Može se skinuti iz Play storea ili App storea i registracija je jednostavna. To možete napraviti putem Snapchata, Facebooka ili SMS poruke. Jednostavno kliknete na jednu od tih ikonica i u aplikaciji koju odaberete potvrdite da dajete dopuštenje za registraciju na Bunchu. Također možete pozvati prijatelje preko istih aplikacija ili im jednostavno poslati link. Za pokretanje razgovora jednostavno kliknite na kontakt.

Ipak, Bunch funkcionira nešto lošije od Housepartyja. Aplikacija se tako, primjerice, zna zamrznuti ili u jednom trenu samo vidite crni ekran. Ipak, kada sve funkcionira, a to je većinu vremena, igrice poput Una su jako zabavne. “Bunch ima fora igre i ove koje su ugrađene rade jako dobro. Flappy bird jednako živcira kao i prije deset godina kad se pojavio, a multiplayer aspekt je fora. Jedino što je malo konfuzno je to što aplikacija nudi i druge igre, ali kada ih se pokrene, moraju se skinuti s play storea. Tako nam nudi da skinemo, recimo, Minecraft, koji košta oko 70 kuna. To baš i nije najjasnije naznačeno u aplikaciji”, kaže Luzar.

Igrice na Bunchu se sviđaju i Banušiću, ali aplikacija ga sama po sebi nije nešto pretjerano oduševila. No, Igrića jest. “Bunch ima par stvarno zabavnih igrica, aplikacija manje više radi dobro i ugodno. Kad se sve posloži i pohvata može dati sate zabave. Koristit ću i dalje”, kaže Igrić.

3. Squad

O čemu se radi: Aplikacija za grupne videopozive u kojoj sudionici uživo mogu dijeliti svoj zaslon

Cijena: Besplatno

Koje sustave podržava: iOS i Android

Maksimalan broj sudionika: Šest

Squad je najnovija aplikacija od svih koje smo testirali i još uvijek je u fazi razvoja. To donekle može biti isprika za poteškoće s korištenjem. Svo četvero smo se složili da krajnji proizvod i nije baš najbolji, iako je sama zamisao fora. “Squad hoće puno, a malo tog radi”, zaključio je Banušić nakon testiranja. “Squad je najgora aplikacija koju smo testirali. Užasno je komplicirano doći do nekoga i dodati ga u razgovor, a mi smo se morali nazvati po par puta da se uopće pokrene grupni razgovor. Uspjeli smo iz devetog pokušaja. Kada sam ja pokrenuo screensharing, kolege nisu ništa čuli, a ja nisam imao nikakav znak da aplikacija zaista prikazuje moj ekran”, kaže Luzar i dodaje:

“Ideja za dijeljenje ekrana je fora, je ali je užasno loše implementirana u ovoj aplikaciji”. S njime se slažemo i mi ostali, fora je što s ekipom, primjerice, možete swipeati na Tinderu ili im dati na uvid svoj razgovor s nekim tko vam se sviđa, a možda ne znate što biste mu odgovorili pa trebate pomoć frendova. Tinejdžerima će baš zbog toga vjerojatno biti zanimljiva.

Inače, Squad se također skida iz Play ili App storea, a za registraciju morate upisati svoj broj kako bi vam poslali kod za aktivaciju. Ljude dodajete iz imenika, naravno moraju imati instaliran Squad. Razgovor s jednom osobom lako je pokrenuti, samo kliknete na kontakt, ali kao što smo napisali, pokretanje grupnog videopoziva je potpuni kaos, ne zna se tko koga dodaje, i tu dolazi do raspada sistema.

4. Snapchat

O čemu se radi: Društveni medij s opcijom grupnog videopoziva i raznih filtera

Cijena: Besplatno

Koje sustave podržava: iOS i Android

Maksimalan broj sudionika: 16

Snapchat je više-manje svima nama poznat iako nismo svi četvero jednako veliki fanovi. Primjerice, Igriću je aplikacija sama po sebi prilično bezvezna. “Snapchat je besmislen. Nikad ga nisam kužio i ne vidim smislenost ni sada, u karanteni. Filteri su okej zabava koja dosadi nakon 5 minuta”, kaže Telegramov voditelj dosega i prometa.

Oko Snapchata nije entuzijastičan ni Luzar: “Snapchat kao Snapchat. Glavna fora su mu filteri i zabavili smo se s njima. Radi dobro, makar nije ništa novo”, kaže, a s njime se slažemo i Banušić i ja. Valja napomenuti da se na Snapchatu mogu pokrenuti i grupni chatovi u kojima se mogu igrati igrice, ali ne dok traje videopoziv.

Snapchat se također skida s Play i App storea, a nakon skidanja morate se registrirani na klasičan način. Upišete svoje podatke i onda još putem SMS-a dobite kod za aktivaciju. Iz vlastitog imenika dodate ljude koji ga imaju. Razgovore s njima pokrećete klikom na njihov kontakt, a videopozive klikom na ikonicu kamere, isto je i u grupnim razgovorima.

5. Facebook Messenger

O čemu se radi: Aplikacija za poruke s opcijom videopoziva, igrica i filtera

Cijena: Besplatno

Koje sustave podržava: iOS, Android, macOS i Chrome

Maksimalan broj sudionika: Do 50 ljudi

Iako je Facebook Messenger dostupan u mobilnoj i desktop verziji, filteri i igrice mogu se koristiti samo na pametnim telefonima. U videopoziv može se uključiti do 50 ljudi, ali u tom slučaju na ekranu se vidi samo slika onog tko trenutno govori. Najviše na ekranu istovremeno može biti šest osoba, pa ako vam ekipa nije veća od toga, ovo je sasvim okej aplikacija.

“Fora za dvoje, a najveća prednost je što ga praktički svi imaju pa ne moraš nikoga nagovarati da instalira aplikaciju i registrira se. Radi dobro i igrice koje smo probali su zabavne. Baziraju se na kameri i to je fora, ali zabavniji su čak filteri od samih igara. Na to bi mogao dva sata potrošiti, samo se cerekajući”, kaže Luzar. No, valja napomenuti da igrice funkcioniraju samo udvoje dok ostali sudionici mogu samo gledati.

Upravo to je i najveća zamjerka Facebook Messengeru: “Filteri su zabavni, ima ih tona. Malo me živciralo što se igrice mogu igrati samo udvoje pa sam ja stajao sa strane i pravio si sendvič”, kaže Igrić, a Banušić se slaže, također ističe da je prednost da većina ljudi Messenger već ima. Ovu aplikaciju većina ljudi ima, a skida se iz App i Play storea. Kontakti su vaši fejs prijatelji. Za grupni videopoziv jednostavno pokrenete grupu na Messengeru i kliknete na ikonicu kamere.

6. Netflix party

O čemu se radi: Netflixova ekstenzija za Chrome za grupno gledanje filmova i serija

Cijena: Besplatno

Koje sustave podržava: Chrome na računalima i laptopima

Maksimalan broj sudionika: Više od 10 (limit nije objavljen)

Zapravo se radi o ekstenziji koju treba instalirati prije gledanja. Link za instalaciju naći ćete na stranici Netflix partyja i sama instalacija oduzet će vam najviše par minuta, a zapravo je naposljetku jako fora. Upalite što želite gledati, kliknete na ekstenziju i link pošaljete prijateljima koji su je također instalirali. Iako se ne radi o aplikaciji u kojoj je moguć videopoziv s ekipom, uz seriju/film je moguć chat gdje ljudi svi zajedno mogu komentirati sadržaj koji gledaju.

“Fora stvar ako ste ikada gledali serije s prijateljima pa vam to fali. Pošaljete im link nakon što instaliraju ekstenziju i istovremeno se gleda serija ili film. Dakle svi vide istu scenu u svakoj sekundi. Moguće je i dopisivati se direktno pored epizode. Radi dobro, ali nije previše zabavno ako nemate običaj gledanja serija s prijateljima”, kaže Luzar i dodaje da bi volio kada bi možda bila dostupna i mogućnost grupnog videopoziva dok se gleda.

Igriću se Netflix party dosta sviđa: “Netflix party je dobra fora, sjediš, gledaš film i bacaš fore s ekipom. Odlična ideja za karantenu”, problem je jedino ako netko iz ekipe nema račun na Netflixu i ne želi se pretplatiti. Osim ako mu netko ne da svoje podatke, ne može sudjelovati.

Zaključak

Po našem amaterskom sudu, Houseparty aplikacija čini nam se najbolja. Jednostavna je za korištenje, lako se snalaziti u njoj i zabavna je. Osim nje fora nam je i Bunch i bio bi još bolji da se neke igrice ne moraju zasebno skidati i plaćati.

Facebook Messenger i Snapchat su nam poznati otprije, filteri su fora kao i igrice na Messengeru, ali bilo bi zabavnije kada bi svi mogli sudjelovati u njima. Složili smo se, Squad je jednoglasno proglašen najgorim, ali imaju dobru ideju i s obzirom na to da su još u fazi razvoja, mogao bi se poboljšati s vremenom.

Naposljetku valja napomenuti da sve ove aplikacije, izuzev Netflix partyja, strašno troše bateriju. One koriste i kameru pametnog telefona i mikrofon i screensharing i sve to ekstremno brzo potroši bateriju. Ljudi s nešto starijim i slabijim mobitelima zbog toga možda i neće pretjerano uživati.