Redakciji Telegrama javio se gospodin iz Samobora, Bernard Mihalić, koji tvrdi da je vrlo ružno prevaren na jednoj hrvatskoj Facebook stranici na kojoj, navodno, prodaju tenisice popularne sportske marke Salomon. Prevara, koja se dogodila prije nekoliko dana, ubrzo je eskalirala u vrlo bizaran incident.

Sve je počelo sredinom prošlog tjedna kad je gospodin Mihalić naletio na Facebook oglas stranice ‘Salomon shop’ – uz fotografiju originalnih tenisica stajala je i cijena od 299 kuna, što je bitno manje nego što te tenisice zaista koštaju. Ubrzo ih je, kaže, naručio direktno preko Messengera, a pet dana kasnije – ovog ponedjeljka – tenisice su napokon stigle na njegovu kućnu adresu.

‘Mamu ti je*** bezobraznu’

Mihalić nije bio kod kuće kad ih je donio poštar, već je paket preuzela njegova kći. Kad ga je krenuo otvarati, odmah je, kaže, shvatio da nešto nije u redu. “Čim sam vidio paket, bilo mi je jasno da to nije službeni paket od Salomona. Na adresi pošiljatelja pisao je neki čovjek iz Osijeka. U kutiji su bile nekakve plave tenisice vrijedne maksimalno 50 kuna”, ispričao nam je Mihalić koji se odmah obratio prodavatelju, opet preko Messengera.

Prvotna reakcija osobe koja mu se javila bila je da su vjerojatno poslali “krivi paket” te da će mu poslati zamjenski “samo da vide što je bilo”. A onda stvari postaju posebno bizarne.

Naime, kad mu se više nisu javljali, Mihalić im je, kaže, zalijepio sliku lažnih tenisica na zid Facebook stranice. Tada su krenuli s brutalnim uvredama pa su mu, između ostalog, poručili: “Mamu ti je*** bezobraznu. Sad nećeš dobiti nikakvu zamjenu jer si nam po stranici komentirao. A te svoje kodove mami svojoj šalji…”

‘Prijavljuju nas od 2017., ali još ćemo dugo’

Screenshotove uvreda i napada Mihalić nam je poslao, zajedno s porukama u kojima mu objašnjavaju da traju već dugo i da ih prijavljuju od 2017., “ali još ćemo dugo…”

Inače, portal Rep.hr već neko vrijeme piše o ovom problemu te nagađa da iza stranice stoji ista osoba iz Slavonije koja je prije godinu dana operirala s Facebook stranicom Salamonke shop, po istom modelu. U međuvremenu ta je stranica ugašena, a sada funkcionira ova pod imenom ‘Salomon shop’.

Sad mu se rugaju na Facebooku

Koliko daleko su s ove stranice spremni ići pokazuju i objave od prije nekoliko sati u kojima vrlo otvoreno sprdaju Mihalića. On ih je, pak, probao prijaviti Facebooku i još nekima.

“Prijavio sam ih i Facebooku, no odgovorili su mi kako ‘Salomon Shop’ ne krši pravila. A ovi su mi onda još na to poručili da njima nitko ne može ništa. Uputio sam dopis i Hervisu koji je službeni zastupnik Salomona, no poručili su mi da na to ne mogu utjecati te da proizvode kupujem na provjerenim stranicama”, priča Mihalić kojem prodavatelj zbog objava sad prijeti i tužbom.

Javio nam se gospodin Milan P.

Telegram je kontaktirao navedenu stranicu; nakon što se nisu javljali na telefon, uspjeli smo ih dobiti preko Messengera. Osoba s kojom smo razgovarali potpisala se samo kao Milan P., a na pitanje stoji li iza stranice tvrtka ili pojedinac, odgovorio nam je da “ne možemo službeno razgovarati budući da niste službena osoba”.

Gospodin Milan nam je potom komentirao konkretni slučaj: “Dotični je nakon kupnje obuće kod nas izašao u medije samo s dijelom informacija. Nakon kupnje nam se obratio bezobrazno i dok nije dobio odgovor počeo je komentirati po stranici. Nakon toga smo mu rekli da više neće dobiti zamjenu jer nije uljudan. Ne bi htjeli o detaljima.”

‘Neka dođe u poslovnicu. Ali neću vam reći gdje’

Kako kaže Milan P., svaki tjedan imaju “jednog takvog kupca”, te tvrdi da ne prodaju kopije, ali da nisu ekskluzivni zastupnik. Na naše pitanje kako je Mihalić dobio robu koja ne odgovara naručenom, odgovorio je:

“Naša tvrtka prodaje razne multibrand proizvode diljem Europe. Prodajemo tuđu robu, uzimamo našu zaradu i sve je legalno. Mi nismo proizvođač, niti imamo tu robu na lageru. Nikada je fizički ne dodirujemo, samo zaprimamo narudžbe koje se poslije šalju”, kaže stanoviti Milan P., da bi potom dodao da će, dođe li kupac fizički u njihovu poslovnicu, dobiti zamjenu robe.

No, pritom odbija reći o kojoj je tvrtki riječ niti gdje se nalazi. Na konkretno pitanje mogu li nam reći gdje bi kupac trebao doći po zamjenu, Milan P. odgovara: “Možemo, ali ne želimo, ne radimo sa strankama, samo daljinska prodaja”.

Javili su mu se drugi kojima se dogodilo isto

Gospodina Mihalića pitali smo planira li se obratiti policiji. Naime, krađa ili prevara do do 2000 kuna smatra se beznačajnim kaznenim djelom, pa policija obavlja samo izvide, dok tužbu mora pokrenuti oštećeni.

“Mislim da se policija ne bi bavila s vrijednošću od 300 kuna. Nije ni meni do novca, već do toga da upozorim na prijevaru. Ta prijevara traje, javilo mi se još tridesetak ljudi. Ljudi me podržavaju u mojim nakanama i ja neću odustati. O tome ću govoriti”, kaže Mihalić koji se javio i Udruzi za zaštitu potrošača te čeka njihov savjet.