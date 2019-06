Totalno fora. U Varteksovoj kampanji nastupa svećenik iz Zadra koji piše o kibernetici i gradi đački dom u Zambiji

Modna kuća Varteks, revitalizirana pod vodstvom Nenada Bakića, ima novi hit na društvenim mrežama. Za jednog od svojih manekenka – ustvari istaknutih javnih ličnosti koji nastupaju pod egidom ‘nesavršenih muškaraca’ – odabrali su Marina Ninčevića, svećenika rođenog u Zadru.

Marino Marjan Ninčević 45-godišnji je teolog, znanstvenik, profesor i misionar koji, osim što pozira u elegantnim Varteksovim odijelima, organizira izgradnju đačkog doma u Zambiji, a nedavno je objavio stručnu knjigu o kibernetici. Profesor pedagogije i didaktike na Hrvatskim studijima, Ninčević je godinama bio svećenik u zadarskim župama.

Rad s ovisnicima i oboljelima od AIDS-a

Pomagao je i oboljelima od AIDS-a u Klinici ‘Fran Mihaljević’ u Zagrebu, a dvadeset godina radi s bivšim ovisnicima u zajednici Cenacolo. Diplomirao je filozofiju i teologiju, zatim zaradio i magisterij iz teologije te još i doktorat iz pedagogije.

Posljednje tri godine redovito odlazi na misiju u Zambiju. “Tamo sam prvi put otišao prije tri godine, kada me don Boris Dabo pozvao da mu dođem pomoći”, kaže Ninčević za Telegram. “On mi je poslao program mog boravka tamo i to sam prihvatio, izgledalo mi je izazovno i zanimljivo, a onda sam shvatio da sve to što ću raditi tamo mora biti na njihovom silozi jeziku, pa sam ga počeo učiti”.

‘Vidjela me u Varteksovoj kampanji i donirala’

Ninčević u Zambiji, u sklopu misije Nawinda, želi sagraditi učenički dom za stotinjak tamošnjih srednjoškolaca. Nastup za Varteks u tome mu je neočekivano pomogao, priča za Telegram. “Vidjela me jedna gospođa koja je donirala poveću svotu novca za dom, ali je željela ostati anonimna. Zahvaljujući toj donaciji skupili smo dovoljno za građevinske radove”, kaže.

„Najljepša stvar koju čovjek može učiniti je biti koristan drugome.“ /Sofoklo/Zahvaljujući pojavljivanju u „Nesavršenom… Gepostet von Marino Ninčević am Dienstag, 18. Juni 2019

“Sljedeći cilj nam je nabava inventara, a željeli bismo dom opremiti i solarnim panelima za što sada tražimo donatora”. Otkako je prvi puta otišao u zapadnu Zambiju, Ninčević je znao da tamošnjim ljudima treba pomoć, ali kako kaže, više on dobije od njih nego oni od njega.

Djeca će prvi put spavati na krevetu

“Pokreće me ta njihova plemenita jednostavnost življenja. Oni su zadovoljni, sretni i stalno pjevaju. Jedu samo bijelu palentu i to dva puta dnevno, ali su presretni ako imaju toga. Male stvari ih vesele. Ja toj djeci donesem malo bombona, par kila, a oni su s tim jednim bombonom presretni, taj jedan dijele međusobno”, kaže nam.

Osim učeničkog doma, za zambijske srednjoškolce treba naći i sponzore koji bi ih sponzorirali sa 100 eura godišnje u koje je uključena školarina, hrana, smještaj i ostale potrepštine. “Ti ljudi zaista nemaju ništa, ni vode ni struje, a kuće su im od blata. Stotinu djece, 50 djevojčica i 50 dječaka, koje ćemo smjestiti u dom, tamo bi prvi put spavali na krevetu i jeli pravim priborom”, objašnjava.

Nužnost modernizacije obrazovnog sustava

Ninčević se aktivno bavi znanošću, konkretno, kibernetikom ili umjetnom inteligencijom o kojoj je s kolegom Zdenkom Balažem napisao knjigu ‘Kognitivna kibernetika – Računska racionalnost misaonih sustava’. Kako nam kaže, on se pozabavio teorijskim dijelom te je umjetnu inteligenciju sagledao iz kuta filozofije, edukacijskih znanosti i teologije, dok se Balaž bavio tehničkom stranom.

“Vlak prolazi, mi u njega ne uskačemo”, citira nam Matu Rimca i dodaje: “Vrijeme je tehnologije i živimo u tom vremenu i ako naša edukacija i obrazovni sustav ne budu išli u tome smjeru, ukoliko se ne budu usavršavali i modernizirali, vlak će nam proći. U knjizi smo pokazali važnost dubinske pohrane znanja zbog koje jača i naša prirodna inteligencija jer nije dovoljno ostati samo na razini informacija koje vidimo na ekranu.”

Kao profesoru, bitno mu je studentima prenijeti znanje, ali ne samo ono koje je zapisano u knjigama. “Važno mi je da im prenesem i sustav vrijednosti jer predajem pedagoške predmete i moji studenti će jednog dana biti nastavnici i važno mi je da im prenesem način na koji će se ophoditi s učenicima. Zastupam interkulturalne vrijednosti i na taj način pokušavam poučiti ono što znam.”

Zadarske župe zamijenio svjetskima

Ninčeviću Afrika nije jedina destinacija, iako nam kaže kako u zadnje vrijeme štedi koliko god može i ne troši ni na što, osim na putovanja u Zambiju. Zadarske župe zamijenio je svjetskima: “Ne mogu vam reći koliko sam točno zemlja posjetio, ali mogu reći da sam bio na svakom kontinentu. Nekako najupečatljivija bila su mi putovanja u Indiju, Australiju i Latinsku Ameriku, u Indiji sam bio mjesec i pol dana, a u Latinskoj Americi sam držao duhovnu obnovu”, kaže Ninčević.

Naglašava kako uspijeva putovati jer u svakoj zemlji ima prijatelje i kolege koje ga ugoste, ali ipak, najugodnije mu je sa Zambijcima: “Jedva čekam 1. kolovoza da se vratim tamo. Čovjek ovdje radi, trči, piše, stalno se susrećemo s problemima i našim društvom koje je opterećeno sa svime i svačime. U Zambiji tog opterećenja nema i to mi je pokretač i razlog zašto se svake godine vraćam”, zaključuje svećenik u Varteksovom odijelu.