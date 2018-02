U Klaićevoj se otvara Kavalir, malo, zgodno kvartovsko mjesto s kavom i koktelima

Kristijan Šantak, 28-godišnjak s Trešnjevke, prije tri godine u zagrebačkoj Klaićevoj ulici otvorio je kafić Capone. No, dok su još trajali radovi, pedesetak metara dalje primijetio je lokal za koji mu se činilo da ima potencijala. Doduše, kroz njega je kroz godine prošlo svašta; fast food, mala slastičarnica, gostiona, ured…, ali njemu se svidjela energija, htio je u njemu nešto otvoriti. No, vlasnik ga tada nije htio iznajmiti.

Prije nekoliko mjeseci ipak su se uspjeli dogovoriti, pa Šantak tako sljedeći tjedan u Klaićevoj 38 otvara Kavalir, simpatičan kafić od pedesetak kvadrata i na dvije razine. Kavalir je, za razliku od prilično tamnog Caponea, prostor s puno svjetla i s atmosferom dnevnog boravka. “Šalimo se da je Capone muški, a ovo ženski lokal”, smije se. “Preko dana će se lokal bazirati na kavama i čajevima, a navečer na vinima i koktelima.”

Mama mu je pomoglo kod uređenja

Osim rezanja i premještanja stepenica kako bi dobili na prostoru te izrade šanka, većih radova, kaže, nisu imali. Prostor je pun nekih vintage detalja, Kristijanu je oko uređenja, kaže, puno pomogla mama Tanja. Ona je pretapecirala veliki dio namještaja kojeg su nabavljali na buvljacima i preko prijatelja. Dio stvari je uzeo i od doma, poput starinske mamine lampe i nekih bakinih knjiga.

Šantak kaže da krajem veljače kreću i s radovima oko terase na kojoj će biti desetak stolova. Inače, espresso u Kavaliru košta 10, mala kava s mlijekom 11, a velika 12 kuna, dok su kokteli između 30 i 35 kuna. Radno vrijeme je zgodno; od ponedjeljka do četvrtka rade od 7 do 24 sata, a petkom i subotom do dva ujutro, za slučaj da se zaredaju kokteli.