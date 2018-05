U Masarykovoj danas počinje raditi zgodan bistro, Beštija. Navratili smo prije otvorenja

Par koji stoji iza popularnog hvarskog burgeraja Flying Pig, 34-godišnja Maja Bučić Grabić i 29-godišnji Ante Grabić, danas u Masarykovoj otvara novi zagrebački bistro, Beštiju. Odmaknuli su se od priče s burgerima, rebarcima i krilcima koju imaju na Hvaru i krenuli u nešto malo drugačije. U bistrou smještenom u dvorištu Masarykove 11 radit će, kažu, tradicionalna jela, ali na malo suvremeniji i laganiji način. Partner im je 30-godišnji Martin Vajda koji će ujedno biti voditelj Beštije.

Grabići su Flying Pig u Jelsi otvorili prije dvije godine. Budući da je restoran otvoren samo za vrijeme ljetne sezone, željeli su i lokal koji će biti otvoren tijekom cijele godine. Tako je pala odluka na povratak u Zagreb iz kojeg su prije dvije godine otišli kako bi vodili Flying Pig. Na prostor u Masarykovoj, gdje je donedavno bio veganski restoran Root, naletjeli su, kažu, sasvim slučajno, preko oglasnika.

‘Navukli smo 4 sloja odjeće i gletali’

U prostoru od otprilike 65 kvadrata mijenjali su gotovo sve, a za to im je trebalo oko šest mjeseci. Veliki dio posla odradili su sami. Uredili su ga jednostavno, dopalo im se, kažu, što prostor ima puno prirodnog svjetla. Stolove su dali izraditi po mjeri, a stare barske i tonet stolce iz osamdesetih su restaurirali. No, imali su i nekih neočekivanih problema koji su, kažu, sad zapravo dio šarma cijele priče.

“Sve smo lijepo pogletali. Kad smo došli sljedeće jutro, žbuka je popucala zbog vlage. Problem je bio jer su svi vlasnici prije nas stavljali svoju boju na već postojeću. Mi smo to gulili, bilo je sedam slojeva. Trebalo nam je tri tjedna da sve to skinemo. Bilo je užasno hladno, smrzavali smo se i nosili po četiri sloja odjeće. Ali bilo nam je zabavno, odlučili smo jedan zid ostaviti takvog. Prelakirali smo ga i to je bilo to, to je naša priča. Sva ta muka koju smo prošli da bi prostor na kraju ovako izgledao”, opisuju nam.

Zasad kuhaju brunch i ručak

Sad kreću samo s brunchom i ručkom, a iako nam još nisu dali konkretne cijene, kažu da će se ručak kretati između 50 i 90 kuna. Do jeseni će raditi samo jednu smjenu kako bi se uhodali, a onda, pričaju, kreću i s večerama. Koristit će domaće meso i ribu. Spominju neke od namirnica koje će prevladavati, poput, skuše, sipe, dagnji, svinjetine, kozletine i janjetine.

Meso im, kažu, dolazi iz Drniša, a povrće s domaćih OPG-ova. Na meniju za ručak imat će desetak jela, poput janjećeg tanjura koji, kaže Grabić, neće baš biti klasičan. Otkrio nam je, recimo, samo jedan detalj: “Koru krumpira zapečemo i infuziramo u mlijeku jednu noć”. “Spremamo i jedno fino predjelo od dagnji, pive i pancete”, kaže, a spominje i mladu kozletinu s tortellinima punjenim brokulom i aromatičnim biljem.

Paze da sva jela budu lagana

“To će sve biti popodnevna jelo nakon kojih se normalno možete vratiti poslu, bez osjećaja težine u želucu. Izbjegavamo masnoću i balansiramo kiseline, da okusi budu svježi”, objašnjava Grabić koji će kuhati. Meni će, dodaje, mijenjati prema sezoni. “Recimo, planirali smo imati junetinu na meniju, ali u ožujku, kad smo pričali o tome, nismo razmišljali o tome da bi to jelo moglo biti preteško za ove toplije dane. Zato je junetina trenutno otpala. Možda krenemo s njom na jesen”, priča.

Za brunch će nuditi nekoliko jela, poput, kuhanog ječma sa špinatom prelivenog mekim kuhanim jajem te nešto težeg, ali, kažu, nutritivno bogatog obroka od jaja na oko s pečenicom i marmeladom od luka. Imat će hrvatske i strane craft pive, nekoliko etiketa vina i koktela, a sami će raditi hladne čajeve i infuziranu vodu. “Osobni dodir je bitan u svemu tome i ljudi to prepoznaju. A i kvaliteta je onda viša”, zaključuje voditelj, Martin Vajda.