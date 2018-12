U Zagrebu je u četvrtak krenuo Wolt, u svijetu dosta popularni servis za dostavu hrane iz restorana. Trenutno dostavljaju iz 35 zagrebačkih restorana, a kako bih provjerio kako točno funkcioniraju odlučio smo ih testirati. Dakle, današnji sam ručak, s još nekoliko kolega iz redakcije, naručio preko Wolta.

Dostavu možete naručiti preko njihove stranice ili preko iOS i Android aplikacije. Ja sam skinuo aplikaciju na svoj Android i registrirao sam se preko e-maila. Unio sam svoje osnovne podatke, ime i broj mobitela te broj svoje Visa kartice. Plaćanje gotovinom, naime, nije moguće. Aplikacija je sama locirala gdje se nalazim, nakon čega mi je izbacila restorane iz kojih mogu naručiti, a koji u pravilu nemaju dostavu. Među njima su bili, recimo, 50A Burger & Champagne Bar, African Cuisine & Bar, Taquitos Bandidos, Bikers Food Factory, Umami…

Cijena dostave varira, nas je koštala 14 kuna

Bilo je tek 10 ujutro kad sam htio naručiti, ali tada još nisu dostavljali. Naime, s dostavama kreću u 11, ali možete naručiti ranije pa odrediti vrijeme koje vam odgovara. Ja sam ipak pričekao do 11 kad sam odabrao Umami, azijski fast food restoran oko kojeg smo se svi uspjeli složiti. Umami inače ima više lokacija po gradu, no nama je aplikacija izbacila najbliži u Skalinskoj.

Odabrali smo četiri jela: dva Stir-fryja, jedan Indy i jedan Yakitori. Cifra je bila 189 kuna, no dostava do ureda u Pavletićevoj, koju posebno plaćate Woltu, koštala je dodatnih 14 kuna. Cifra dostave varira; nama je za svaki restoran, ovisno o udaljenosti, pisalo od 12 do 22 kune.

Hranu sam, dakle, za sebe i ostatak grupe naručio u 11.03 sati i aplikacija mi je prvo izbacila da ćemo čekati 45 minuta. Međutim, kako sam dovršavao narudžbu, tako se očekivano vrijeme dostave smanjivalo. Konačna procjena je bilo između 30 i 40 minuta. Za prvu narudžbu sam dobio popust od 30 kuna, pa je ukupni račun s dostavom i popustom iznosio 173 kune.

Cijelo vrijeme možete pratiti ikonicu bicikla

Par minuta nakon narudžbe, pojavila se ikonica bicikla na karti negdje kod Gajeve ulice. Wolt, naime, dostavlja autom, biciklom ili skuterom, ali čini nam se da im je najveći naglasak na biciklu. Što je posebno zgodno u slučaju restorana u strogom centru, dakle u pješačkoj zoni, gdje auti ne smiju. Nakon par minuta, ikonica se počela micati po karti, približavajući se Skalinskoj, odnosno Umamiju. Aplikacija nam je ubrzo javila da se vrijeme dostave smanjilo te da će dostavljač u redakciju stići u 11:34.

Dostavljač na biciklu bio je ispred našeg ureda u 11.34 sati, točno kako je aplikacija i najavila. Međutim, nije odmah došao do vrata. Naime, izlilo mu se malo iz porcije Stir-Fryja, ne puno, ali promočilo je papirnatu vrećicu i malo smočilo ostale porcije. Kad je napokon stigao, simpatičan dostavljač, ne stariji od 25, rekao nam je da je za svaki slučaj išao provjeriti s centralom što da napravi. Očito su mu rekli da ipak uruči hranu i da se ispriča, što je napravio, više puta. S obzirom na to da je u dostavi stradala samo vrećica, stvarno nismo imali nikakvih zamjerki. Pritom, pazite, dečko je probiciklirao od centra do Trešnjevke po hladnoći i kiši, što je – ako nas pitate – herojski.

Hrana je došla još uvijek potpuno vruća

Hrana je u tih 15 minuta, koliko mu je trebalo od Skalinske do Pavletićeve, ostala vruća, kao da su nam je poslužili u restoranu, pa pretpostavljamo da su im ruksaci u kojima je drže, a koji ne propuštaju toplinu, prilično kvalitetni.

U vrećici smo uz hranu dobili i račun iz restorana, na kojem se uredno vidjelo da je fiskaliziran. Nakon izvršenja dostave, na mail s kojim sam se registrirao dobio sam račun, na kojem je sve bilo točno navedeno. Dakle, uz popust od 30 kuna i dostavu od 14 kuna, ukupni račun je iznosio 173 kune, a novac mi je s računa skinut tek kada je dostavljač završio narudžbu na svom mobitelu, što je napravio kada mi je uručio hranu.

Druga narudžba je trajala malo dulje

Nakon prve narudžbe, odlučili smo kasnije isprobati dostavu još jednom, u vrijeme kad smo pretpostavili da bi gužva mogla biti veća. U 14 sati i 10 minuta naručili smo sendviče Shrimp Roll i Brie Prague bagel, iz Bagel & Lobster Bara u Jurišićevoj ulici. Iznos je, ukupno s dostavom, bio 111 kuna, od čega je na dostavu otpalo 14 kuna. Prvo nam je pisalo da će dostava biti za 30 do 40 minuta, dakle najkasnije do 14.50 sati.

No, minutu nakon naručivanja aplikacija je javila da će kasniti te da će stići za 51 minutu. Kao i kod prijašnje narudžbe, dostavu sam mogao pratiti preko GPS lokatora dostavljača. Dostavljač je hranu uručio u 14.59 sati, dakle, 49 minuta od naručivanja. Inicijalno vrijeme narudžbe su premašili za devet minuta, ali došli su dvije minute ranije od one kasnije najave.

Krumpirići nisu uspjeli ostati topli

Sve je izgledalo vrlo uredno i ništa se nije raspalo, doduše ništa nije bilo jušno. Radi se, naime, o dva sendviča s krumpirićima. Sendviči su i trebali biti hladni, no krumpirići koji su došli uz Shrimp Roll bili su u najboljem slučaju mlaki. Očekivali smo ipak vruće krumpiriće, s obzirom na to da smo u prvoj narudžbi dobili vruću hranu.

Uz drugu narudžbu dobili smo račun na 97 kuna, a na mail nam je stigao i račun s troškom dostave.