Novi zakon o taksijima, koji je stupio na snagu 1. lipnja, legalizirao je Uber; u Hrvatskoj i oni su sada taksi. Još jedna od bitnijih stvari iz novog zakona je i pravilnik po kojem taksisti ne smiju voziti auto stariji od sedam godina, što je ozbiljno uzdrmalo Uberovo poslovanje. To se možda najbolje vidjelo u našem testiranju ovog ponedjeljka, kad se, zbog gomile uberovaca koji su morali otpasti radi prestarih vozila, na prijevoz čekalo dulje a cijene su veći dio vremena bile i duplo više. No, jedna stvar je u novom zakonu posve nelogična. Naime, pravilo o starosti vozila, zapravo, odnosi se samo na Uber. Taksisti poput Radio Taxija Zagreb ili samostalnih taksista, koji otprije imaju licence, imaju još pet godina da se prilagode novom pravilu. Dakle, idućih pet godina mogu i dalje voziti aute stare i po 20 godina.

Pitali smo u Zagreb Taxiju što misle o zakonu, jesu li primijetili porast vožnji otkad je uberovaca manje i koliko uopće njihovih vozača još uvijek vozi stari auto. “Trenutno na ulicama Zagreba imamo 930 vozača Radio Taxija Zagreb, odnosno 930 vozila, od čega ih je 70 posto mlađe od 7 godina. Primijetili smo od dolaska novog zakona blagi porast prometa, uglavnom preko aplikacije”, rekao nam je predsjednik udruženja Jozo Kovačević, koji nam je potvrdio da se pravilo ne odnosi na njih: “Ja sa svojim autom starim 15 godina mogu voziti još pet godina od dana kada je zakon stupio na snagu”, kaže. A kako trenutno izgleda situacija na ulici, odlučili smo provjeriti u utorak i srijedu, kad smo prošli kroz Zagreb, posjetili različita zagrebačka taksi stajališta i vozili se taksijima. Činjenica da će nas idućih pet godina i dalje voziti u ovim starim autima malo nas je rastužila:

Recimo, ovaj Mercedes C-klase proizvodio se od 1993. do 2000. godine. Dakle, u najboljem slučaju star je 18 godina

Ili ovaj VW Passat B5 karavan koji je posljednji put proizveden 2001. godine, dakle prije 17 godina

Nije loš ni ovaj Mercedes e-klase koji bi mogao biti star između 16 i 22 godine

No ipak, možda nam je najveći favorit ovaj BMW serije 5 koji je star između 18 i 22 godine

I kod Glavnog i Esplanade ih je gomila starih

Zanimljivo je i u Gajevoj

Prije uvođenja ovog zakona puno se pisalo kako će, između ostalog, dovesti do pada cijene taksija. To se, međutim, nije dogodilo; samo je Uber nedavno poskupio. No, i dalje je u velikoj većini slučajeva jeftiniji od ostalih. Nakon Ubera u ponedjeljak, sad smo na istim rutama testirali i taksiste. Evo kako je prošlo.

1. Radio Taxi Zagreb; Pavletićeva – Cvjetni Trg (23 kune)

Moguća starost automobila: Škoda Octavia karavan, starost između 9 i 14 godina

Mjesto preuzimanja: Trešnjevka, Pavletićeva ulica

Destinacija: Centar, ugao Masarykove i Preradovićeve

Vrijeme naručivanja: 10:29 (na spajanje s vozačem čekao sam nešto manje od minute)

Vrijeme čekanja prema aplikaciji: 2 minute

Stvarno vrijeme čekanja: 3 minute

Koliko sam platio: 23 kune

Koliko bih platio Uberom u istom trenutku: 17,74 kune

Obična ili uvećana cijena u to vrijeme u Uberu: obična, bez uvećanja

Koliko bih čekao Uber u istom trenutku: 3 minute

Bilo je oko pola 11 kad sam preko aplikacije pozvao Radio Taxi Zagreb. Vozač je stigao brzo, za neke tri minute, tek minutu kasnije od najavljenog. Po mene je došla Škoda Octavia karavan plave boje, koja se u toj generaciji proizvodila do 2005. godine. Vozač Zagreb Taxija vozio je identičnom rutom do centra kao moj vozač Ubera u ponedjeljak, samo je bila malo veća gužva. Platio sam 23 kune, a prema Uberovoj aplikaciji u tom bih trenutku Uber platio nešto manje od 18 kuna, budući da nije bilo uvećanja cijene kao u ponedjeljak. Da je bilo, Uber bih platio duplo, dakle nešto manje od 36 kuna. U tom slučaju bi Zagreb Taxi ispao oko 13 kuna jeftiniji, ali ovako je bio oko pet kuna skuplji. Gospodin mi nije ponudio račun, morao sam ga tražiti.

2. Taxi Cammeo; Cvjetni trg – Garden Mall (54 kune)

Moguća starost automobila: Dacia Logan MCV, maksimalno 6 godina

Mjesto preuzimanja: Centar, ugao Masarykove i Preradovićeve

Destinacija: Dubrava, shopping centar Supernova (Garden Mall), Ulica Rudolfa Kolaka

Vrijeme naručivanja: 12:03 (na spajanje s vozačem čekao sam 3 minute)

Vrijeme čekanja prema aplikaciji: 6 minuta

Stvarno vrijeme čekanja od naručivanja: 12 minuta

Koliko sam platio: 43,20 kuna (dobio sam popust od 20 posto jer prvi put koristim Cammeo aplikaciju, bez njega platio bih 54 kune)

Jesam li dobio račun: da, samoinicijativno

Koliko bih platio Uberom: 45,24 kune (cijena je bila normalna, bez uvećanja)

Obična ili uvećana cijena u to vrijeme u Uberu: obična, bez uvećanja

Koliko bih čekao Uber: 3 minute

Iz centra sam pozvao Cammeo, da me vozi do Dubrave. Oni uglavnom imaju novije Dacije Logan MCV, koja je došla i po mene. No, prije toga mi je aplikacija prvo javljala da Cammeo nije dostupan, da bi mi ubrzo ipak dopustila naručivanje. Na spajanje s vozačem čekao sam 3 minute. Tada je aplikacija najavila čekanje od 6 minuta. Nakon 6 minuta zazvonio mi je mobitel. Vozač mi se ispričavao jer je zapeo u gužvi, bio je ljubazan, Dakle, sveukupno sam ga, od trenutka naručivanja, čekao 12 minuta. Po onome što mi je pisalo na Uberovoj aplikaciji, njihov auto bih čekao 3 minute. Cammeo je išao sličnom rutom kao uberovac jučer, no vožnja je koštala 54 kune. Budući da sam prvi put koristio njihovu aplikaciju, dobio sam popust od 20 posto: na kraju sam platio 43,20 kuna. Da sam istom rutom putovao s Uberom, vožnja bi me koštala 45,24 kune, što je 9 kuna manje od Cammeove redovite cijene. Inače, i gospodin koji me vozio u Cammeu rekao mi je da imaju više prometa otkad je došao novi zakon, što također pripisuje manjku Uberovih vozila. “Otkad krenem sa smjenom, jednostavno ne stajem. Tako nam nije bilo ni u početku, kada smo bili jedina veća taksi konkurencija u Zagrebu”. Nisam ga trebao pitati za račun, sam mi ga je isprintao.

3. Eko Taxi; Garden Mall – Pavletićeva (64,40 kuna)

Moguća starost automobila: Mitsubishi Lancer, model se proizvodio od 2007. do 2017., ovaj s kojim sam se vozio ne djeluje starije od 5 do 6 godina

Mjesto preuzimanja: Dubrava, shopping centar Supernova (Garden Mall)

Destinacija: Trešnjevka, Pavletićeva ulica

Vrijeme naručivanja: 12:47 (na spajanje s vozačem čekao sam 7 minuta)

Stvarno vrijeme čekanja prema aplikaciji: 13 minuta

Stvarno vrijeme čekanja: 18 minuta (vozač je došao za 11 minuta, ali računajući onih 7 minuta koliko sam čekao da me spoje s vozačem, ispada 18)

Koliko sam platio: 64,60 kuna

Koliko bih platio Uberom: 50,12 kuna

Obična ili uvećana cijena u to vrijeme u Uberu: obična, bez uvećanja

Koliko bih čekao Uber: 11 minuta

Iz Dubrave sam se vraćao Eko Taxijem. Vožnju sam pokušao prvi puta naručiti u 12:47 sati, ali punih sedam minuta mi je aplikacija pokazivala da nema slobodnih vozila. Oko 12:54 aplikacija me spojila s vozačem, koji je, kako je pisalo, trebao stići za 13 minuta. No, došao je dvije minuta prije, stoga mi je ukupno vrijeme čekanja od prvog pokušaja naručivanja do dolaska vozača iznosilo oko 18 minuta. Taksist mi je rekao da nisu osjetili neko povećanje vožnji od dolaska novog zakona, ali da im je ionako uvijek gužva. Gospodin me vozio identičnom rutom kao Uber jučer. Platio sam 64,60 kuna, što je oko 14 kuna više nego što sam platio jučer s Uberom, odnosno oko 22 posto više. Kao i kod prošle dvije vožnje, u trenutku naručivanja nije bilo povećanja cijene na Uberu, a vrijeme čekanja iznosilo je 11 minuta, što je manje nego Eko Taxi, no svejedno predugo. Gospodin iz Eko Taxija je inzistirao prvo na izdavanju računa, pa tek onda na primanju novca.