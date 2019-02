Upravo je otvorena najambicioznija slatičarnica u Zagrebu. Pita od jabuka djeluje kao senzacija

Jedan od najuzbudljivijih mladih hrvatskih slastičara Robert Hromalić danas je otvorio Le Kolač, svoju prvu samostalnu slastičarnicu. Prostor na Petretićevom trgu 3, odmah iza Petrove crkve, kupio je od bivših vlasnika i potpuno ga preobrazio. Jedino što je ostalo je ime, na koje su se Zagrepčani kroz godine navikli.

Dok se spuštamo kroz kovana vrata okružena zelenilom, iz slastičarnice dopire lupanje slastičarske opreme. Hromalićeva ekipa odrađuje posljednje pripreme za otvaranje. Prostor malo podsjeća na slastičarnicu Time koju je mladi chef s ekipom restorana Time otvorio u ljeto 2017., da bi je godinu dana kasnije napustio, nakon što su se razišli oko koncepta. Hromalić je, kako se tada pričalo, inzistirao na visokom slastičarstvu. Taj njegov pristup kolačima ovdje je jako vidljiv.

Voli dizajnirati kolače

Dok razgledavamo imidž i ponudu novog Le Kolača, u pozadini svira hipsterska Tame Impala. Hromalićeve kreacije poslagane u frižideru nevjerojatno su fotogenične, kao i nekad u Timeu. “Pedeset posto ovog posla je dizajn kolača te vizuali. Volim taj dio jer mi daje priliku da ljudima prenesem sve ono što smišljam već godinama”, priča 29-godišnjak koji je u kulinarskoj industriji već 12 godina, ali na slastice se prebacio prije pet.

“S vremenom me slastičarstvo počelo sve više zanimati jer se radi o puno preciznijem i pedantnijem poslu pa sam počeo tražiti kako izučiti struku od samog početka. Tada sam otišao u Pariz, tamo sam se školovao i radio”, priča. Kaže kako je jedina razlika između Hrvatske i inozemstva ta što se vani radi više i puno preciznije. “Tu se radi po sedam do osam sati dnevno, a vani je to uvijek po 12 sati u danu”.

Planira ostakljenu terasu

Prostor Le Kolača trenutno je dosta malen i intiman, s tek tri stola ispred ulaza. Zapravo se radi o boutique slastičarnici u koju ljudi mogu navratiti i kupiti za van svoje kolače, koji dolaze u elegantnoj kutijici s logom Le Kolača. Ipak, kroz mjesec ili dva Hromalić planira urediti terasu. Plan je da im s ostakljenom terasom stane tridesetak gostiju, koji će moći gledati i cijeli proces nastanka kolača.

“Meni je to uvijek bilo fora, vidjeti u nekoj slastičarnici kako se rade kolači, pa sam to prenio i u Le Kolač”, objašnjava dok s vrata gledamo kako se kolači prelijevaju glazurama. “Trenutno nudimo šest kolača i četiri torte, a cijene se kreću od 25 do 28 kuna. Mi smo zapravo kvartovska boutique slastičarnica”.

Hromalić je vezu s gostima htio ostvariti i kroz ime Le Kolač. “Ime sam ostavio jer mi je jako zanimljivo, a ova slastičarna postoji već devet godina i Zagrepčani je znaju, a i ja sam dolazio kada se tek otvorila. Fora mi je što sam je mogao preuzeti nakon toliko godina. Sadržaj od prijašnjih vlasnika je potpuno izmijenjen, ali treba nastaviti s njihovim imenom.”

Kolač s ružičastom čokoladom

Svi kolači Hromalićeve su kreacije, dok je prostor i novi identitet osmislila dizajenerica Paula Šantić. “Želim da se ljudi ovdje osjećaju ugodno i pozitivno. I ja sam se okružio pozitivnim ljudima, s kojima sam dobar prijatelj i surađujemo već godinama. To isto okruženje, koje sam stvorio za sebe, želim prenijeti i gostima”, objašnjava Hromalić. Inače, ljudi iz njegovog tima zovu ga dosta simpatično: Robač.

U Le Kolaču trenutno u ponudi imaju tradicionalnu pitu od jabuke, ali u modernom izdanju, cheesecake, ali i kolač od potpuno nove vrste ružičaste čokolade, Ruby. Prošle je godine proglašena inovacijom godine.

“Ruby čokolada jako je zanimljiva jer je unikatna i neuobičajena, a i neobičnog je okusa, nešto između bijele i mliječne čokolade, ali s malinama”, govori Hromalić, dok usput objašnjava da za sve svoje kolače koristi isključivo vrhunske sastojke, dok će ponudu mijenjati sezonski, točnije po dva kolača svaka tri mjeseca. Inače, ako sve bude išlo dobro, u planu je s vremenom proširiti posao i krenuti s još nekim lokacijama.