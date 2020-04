Usporava li epidemija u Europi? Posljednje brojke iz Italije, Španjolske i Njemačke ohrabruju

Tračak nade pojavio se u Europi koja se već tjednima bori s pandemijom koronavirusa: iz Italije i Španjolske, dvije dosad najteže pogođene europske zemlje, u zadnja dva dana stižu nešto bolje vijesti – o usporenoj stopi novih slučajeva i manjem broju preminulih od koronavirusa. Te brojke daju nadu da su drakonske društvene mjere, uvedene radi suzbijanja širenja zaraze, možda ipak počele davati rezultate.

Broj umrlih u Italiji i dalje je, nažalost, vrlo visok, ali ipak pokazuje trend usporavanja. Prema podacima tamošnje civilne zaštite, u nedjelju je bilo najmanje preminulih od koronavirusa još od 19. ožujka. Umrlo je 525 ljudi, ali je to najniži dnevni broj smrtnih slučajeva u zadnja dva i pol tjedna i gotovo upola manji nego 27. ožujka kada je koronavirus odnio 969 života. U subotu je, prvi put u tjedan dana, broj umrlih bio manji od 700.

Now daily new cases:

• Tens of thousands of new cases per day in the US due to simultaneous outbreaks in many states. The price of no national lockdown.

• France, Germany, Italy and Spain seeing new cases plateau or begin to dip

• Japan’s delayed outbreak accelerating pic.twitter.com/bDegWO7tMr — John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) April 5, 2020

Ohrabrujuće vijesti

U isto vrijeme, tijekom ovog vikenda i broj novih slučajeva zaraze bio je manji nego u prethodnom razdoblju, a i broj pacijenata na intenzivnoj njezi opada. “Krivulja je u opadanju”, izjavio je, kako prenosi La Reppublica, predsjednik nacionalnog zdravstvenog instituta Silvio Brusaferro, koji – oprezno, ali ipak – očekuje da će taj trend opadanja biti vidljiv i narednih dana.

To, naravno, nije moguće sa sigurnošću prognozirati – već današnji podaci, koje Italija obično objavljuje u poslijepodnevnim satima, mogu pokazati da su prognoze bile preuranjene. Ali, unatoč tome, vijesti iz Italije daju bar malo ohrabrenja. Kao i vijesti iz Lombardije.

Ta je talijanska pokrajina na sjeveru zemlje s Milanom kao glavnim središtem najteže pogođena epidemijom koronavirusa. Upravo su na tom području bile uvedene prve restrikcije, koje su kasnije proširene na cijelu zemlju. Lombardija također posljednjih dana bilježi ohrabrujuće trendove: prema navodima tamošnjih medija, u nedjelju je broj novozaraženih porastao za 1377, što je dvjestotinjak manje nego dan ranije, a preminulih je bilo 249, dok je dan ranije bilo 345 smrtnih slučajeva.

Now subnational region daily deaths:

• NY now has more daily deaths than Lombardy recorded at its peak, but it’s taken 3 fewer weeks to get there, and is still rising 📈

• NJ about to pass Lombardy’s trajectory

• Daily death toll in London still rising each day pic.twitter.com/DM3xk9VDcD — John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) April 5, 2020

Usporava u Španjolskoj?

Epidemija, čini se, usporava i u Španjolskoj, mada je bitka još jako daleko od dobivene. Španjolska je, naime, prema interaktivnoj karti koju objavljuje istraživačko Sveučilište Johns Hopkins, po broju zaraženih Covidom-19 prešla Italiju i sada su na drugom mjestu, iza SAD-a. Međutim, broj umrlih je u nedjelju bio u opadanju, mada još uvijek izuzetno visok: preminule su 674 osobe, dok je ranijih dana smrtnih slučajeva bilo preko 800. Iz Španjolske su u međuvremenu došle i nove vijesti o padu broja smrtnih slučajeva. U zadnja 24 sata umrlo je 637 ljudi, manje nego u nedjelju i najmanje u zadnjih desetak dana.

Mediji izvješćuju i da pada stopa rasta novih slučajeva. U zadnja dva tjedna ožujka broj oboljelih rastao je po 20-ak posto, a onda je, nakon što je očito karantena počela davati rezultate, stopa rasta novih slučajeva pala ispod deset posto. Broj novih slučajeva zaraze u nedjelju je bio 1488, što je najmanji porast od sredine ožujka, dok u isto vrijeme osjetno raste broj oporavljenih. Ipak, izvanredno stanje, uvedeno sredinom ožujka, bit će produljeno barem do 26. travnja.

U Njemačkoj manje zaraza

I u Njemačkoj, javlja Reuters, četvrti dan za redom opada broj novih slučajeva. Pozivajući se na podatke Instituta Robert Koch, agencija navodi da je u posljednja 24 sata u Njemačkoj potvrđeno 3677 novih slučajeva (sada ih je ukupno 95391), dok je u nedjelju bilo značajno više novozaraženih, 5936 slučaja. U zadnja 24 sata umrle su 92 osobe.

Pad broja umrlih, kao i broja pacijenata koji trebaju hospitalizaciju zabilježen je tijekom vikenda i u saveznoj državi New York, mada vlasti upozoravaju da tek treba vidjeti značaj tih brojki – dakle, je li riječ o jednom danu ili početku trenda koji daje nadu. U nedjelju je objavljeno da su preminule 594 osobe, dok je dan ranije bilo 630 umrlih. To je bio prvi pad u dnevnom broju smrtnih slučajeva od početka zdravstvene krize u New Yorku, jednom od najvećih žarišta zaraze u Americi.

Subnational death tolls cumulatively:

• NY approaching 5k deaths, and on a much steeper curve than Lombardy at the same stage. Almost certain to pass Lombardy and see the world’s highest subnational death toll All charts: https://t.co/JxVd2cG7KI pic.twitter.com/SQkQ8oqujq — John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) April 5, 2020

Situacija u Britaniji

U Velikoj Britaniji, koja je na početku krize imala plan da pusti virus da se slobodno širi zemljom kako bi postigli tzv. imunitet stada, broj preminulih i dalje je vrlo visok. U nedjelju su mediji objavili da je umrla 621 osoba, ukupni broj smrtnih slučajeva bliži se pet tisuća, a broj zaraženih prešao je 48 tisuća. U bolnici je u nedjelju navečer zbog koronavirusa završio i premijer Boris Johnson.

Ipak, prema analizi BBC-ja, moguće je da mjere koje je vlada donijela prije dva tjedna (odustavši od ranije spomenutog plana) počinju davati rezultate. Postoje znakovi da infekcija usporava, piše BBC, iako se još ne smanjuje broj smrtnih slučajeva. Prema njihovoj analizi, usporila je stopa rasta novih slučajeva zaraze, a po manjoj stopi raste i broj pacijenata koji moraju u bolnicu. Još je, međutim, prerano reći je li riječ o trendu.

Što je s Hrvatskom?

U Hrvatskoj su, pak, od koronavirusa ukupno oboljele 1182 osobe. U nedjelju je zabilježen porast od 56 slučajeva, što je više nego dan ranije (47), ali manje nego u petak (68 novozaraženih). Tri nova smrtna slučaja potvrđena su u nedjelju, a ukupno je dosad umrlo 15 ljudi.

Jutrošnje informacije s terena govore o novim slučajevima u Zadru i na istoku zemlje, dok u barem tri županije – Istarskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj i Šibensko-kninskoj – nema novih oboljelih. Precizne podatke za cijelu zemlju doznat ćemo na redovitoj konferenciji za medije nacionalnog stožera u 14 sati.