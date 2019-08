Na Twitteru znaju krenuti svakakvi bedasti trendovi, a jedan od njih je slanje poruke svom takozvanom ‘susjedu po broju’ (number neighbor). Radi se o igri u kojoj ljudi pošalju poruku nepoznatoj osobi koja ima isti broj kao oni, samo s različitom zadnjom znamenkom. Zadnja znamenka mora, naime, biti za jedan broj viša ili niža. Dakle, ako vam je broj 099/555-5555, onda ćete poslati poruku na 099/555-5554 ili 099/555-5556.

Da, rekli smo da je bedasto. No, u Americi je priličan hit. Naime, trend koji je zapravo počeo 2016. sad se ponovno razmahao kad je na njega podsjetio jedan tviteraš koji je objavio svoj pokušaj razgovora sa svojim ‘susjedom po broju’.

Sada ljudi iz čista mira šalju poruke drugim ljudima i to često ne završi najbolje. Srećom, imamo Twitter koji je sad prepun screenshotova urnebesnih dopisivanja između nepoznatih osoba, a neke od favorita vam donosimo u nastavku. Najiskrenije predlažemo da ih pročitate.

Počelo je s Ryanom:

one time i tried texting my phone number neighbor and he sucked so much pic.twitter.com/M5p1oX84wV — ryan (very cute and funny) (@ryanlavalleee) July 30, 2019

A nastavilo se gomilom drugih:

i did this at 2 am lmfao oops #numberneighbor pic.twitter.com/ajTd4IImBR — ✧juno✧ (@saturnglosss) August 3, 2019

number neighbor thing went really well ! pic.twitter.com/1YsSSLGppc — lauren milici (@motelsiren) August 3, 2019

#numberneighbor prank gets me cursed out in a different language 😂 pic.twitter.com/xwKC9bGPqJ — Kaeli Gibbons (@kaeligibbs) August 3, 2019