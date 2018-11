Varteks je došao na, moramo priznati, genijalnu ideju. Pokrenuli su nagradni natječaj i zovu ljude da, citiramo, “probude uspomene i osvoje vrijedne nagrade”. Traže da iz ormara, s tavana ili čega već, izvučete Varteksovu odjeću koju su nosile vaše mame i tate ili djedovi i bake, snimite je i objavite na njihovom Facebooku.

I ljudi to masovno već danima rade; dijele svoje uspomene i priče, a na kraju će možda osvojiti nagrade u vrijednosti 2000, 3000 ili 5000 kuna. Natječaj je otvoren do 19. studenoga u ponoć pa još imate dovoljno vremena, ako se odlučite priključiti. No, ako i ne posjedujete neke njihove stare komade, mogle bi vam biti zgodne fotografije u komentarima pod Varteksovom objavom.

Gospođa koja je u maminom sakou iz 70-ih upoznala muža

Stvarno ima presimpatičnih. Na primjer, jedna gospođa stavila je sako, model Atlantik 100, koji je njezina mama nosila sedamdesetih. Možda čak i šezdesetih, gospođa nije sigurna. A onda ga je ona izvukla devedesetih i u njemu je upoznala svog supruga. Sad čeka da ga preuzme njezina nećakinja jer sako i dalje izgleda odlično.

Ima još takvih simpatičnih pričica, možete ih pronaći ovdje: