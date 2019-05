Vatrogasci iz Garešnice herojski su po nevremenu spašavali bebu sovu koja je pala iz gnijezda. Fotke su medene

U Garešnici, gradu blizu Kutine, vatrogasci su često zaposleni spašavanjem životinja. Ljudi ih zovu zbog mačaka, pasa, roda i hrpe drugih životinja koje se nekako uspiju naći u nevolji. Tako su ih sada zvali zbog jedne male sove, a oni – heroji kakvi jesu – odmah su izjurili na intervenciju.

Naime, djelatnici Komunalca Grada Garešnice nazvali su zapovjednika tamošnje javne vatrogasne postrojbe Tomislava Kunješića kada su u četvrtak na tlu uz drvo pronašli sovicu. On je odmah na teren poslao vatrogasce Stjepana Anžlovara i Ivana Sabu, koji se na kraju zbog bebe sove penjao na stablo.

“Djelatnici Komunalca imali su neke radove na groblju u mjestu Tomašica i jedan od njih me nazvao i rekao da su našli sovu na tlu i bi li je mi mogli vratiti u gnijezdo. Na teren su otišla dvojica vatrogasaca s jednim vozilom”, ispričao nam je Kunješić pa nastavio: “Sovica je bila u dobrom stanju, bila je zdrava, samo malo preplašena, ali intervencija nije baš bila jednostavna i banalna kako izgleda”.

Probijao se kroz krošnju

Nakon što su vidjeli da je sovica dobro, jedan od vatrogasaca, a to je na kraju bio Sabo, morao je nekako doći do gnijezda. A to je bilo dosta opasno: “Padala je kiša i puhao je vjetar, a kamionom nisu mogli prići drvetu već samo ljestvama. Drvo je zapravo bilo dosta visoko i nije lako popeti se gore, pogotovo kada ljestvama morate ući u drvo, kroz gustu krošnju do gnijezda”, objasnio nam je zapovjednik.

Inače, sovicu su prije vraćanja na stablo stavili u kutiju od maske za dišni aparat kako bi je lakše prenijeli do gnijezda. Kad je Sabo napokon ljestvama stigao gore pronašao je prazno gnijezdo u koje je nježno položio mladu pticu.

Roda kojoj je zapela noga

Inače, tamošnji se vatrogasci ne penju samo na visoke i guste krošnje kako bi spasili životinje, već su tu povremenu i krovovi te bandere gdje je, pričaju nam, opasno zbog struje.

“Ovakvih slučajeva imamo dosta često. Nedavno smo skidali rodu kojoj je noga zapela za gromobran. Nju smo spustili i zvali društvo za zaštitu životinja te smo je predali njima. Često imamo mice na visokom drveću ili banderama, iako nas one često izgrebu. No, svaki je život vrijedan pa ih redovito spašavamo”, ispričao nam je zapovjednik.