U srijedu ujutro vatrogasci iz američkog grada Tulse u Oklahomi izašli su na teren kako bi spasili kujicu koja je sjedila preplašeno na sredini zaleđenog potoka, nije se usudila pomaknuti. Ne znaju koliko dugo je sirota tamo bila, no primijetio ju je jedan vatrogasac koji je tamo prolazio i skužio da pas pokušava što mirnije sjediti na ledu.

Pozvao je druge vatrogasce u pomoć koji su sa sobom donijeli gumeni čamac, odnosno splav na napuhavanje. Kako bi došli do nje, koristili su se dosta impresivnom tehnikom; dva vatrogasca su se doslovno odbacivali čamcem po ledu (znamo da zvuči čudno, ali pogledajte video).

Kad su napokon stigli do nje, kujica je polako prišla splavi, a jedan od vatrogasaca ju je brzo povukao unutra. Zatim ih je natrag užetom povukla ekipa koja je cijelo vrijeme bila na obali. Snimku spašavanja je objavio CBS News na svom Twitter profilu, a pogledana je više od 300 tisuća puta.

A dog stuck in the middle of a frozen creek was rescued after a firefighter who just happened to be passing by saw her on the ice all by her lonesome. pic.twitter.com/4oboNoEx4Y

— CBS News (@CBSNews) February 7, 2018