Velika Britanija je zabranila ovu reklamu jer je, kao, prepolitička. Odmah je postala neviđeni hit

U travnju ove godine, britanski lanac supermarketa Iceland postao je prvi lanac koji je zabranio korištenje palminog ulja u svojim proizvodima. Razlog je veliko onečišćenje okoliša koje, između ostalog, uzrokuje i povećana potražnja za palminim uljem. Taj problem opisali su, vrlo efektno, u svojoj novoj TV reklami. No, u Velikoj Britaniji emitiranje reklame je zabranjeno jer je, pazite ovo, prepolitička. Srećom, tu je internet, pa se animirana reklama vrlo brzo proširila društvenim mrežama i postala omanji hit.

Zašto je konkretno reklama zabranjena? Ured za odobrenje reklama u Britaniji Clearcast, sastavljen od predstavnika četiri glavne komercijalne TV kuće u zemlji, zabranio ju je s opravdanjem da krši pravila za političko oglašavanje. Prema tim pravilima, političko oglašavanje neke grupe koje se ubaci u reklamu, a koja zapravo nije politička, nije dozvoljeno. Naime, Greenpeace je originalni tvorac ove reklame. Inače, reklama o malenom majmunu Rang-tanu, koji ukazuje na probleme s proizvodnjom i prodajom palminog ulja, mjesecima se prikazivala na stranicama Greenpeacea.

“Radi se o Greenpeaceovom filmu u kojem govori Emma Thompson. Dobili smo dozvolu za postavljanje našeg logotipa umjesto Greenpeaceovog. To je trebala biti naša božićna reklama, koja bi bila mnogo bolja od našeg konkurenta Johna Lewisa. Jako je emocionalna”, izjavio je za The Guardian osnivač Icelanda, Malcolm Walker.

Otkad se pročulo da je reklama zabranjena, ljudi je masovno pokušavaju emitirati i proširiti. Peticija na Change.orgu prikupila je više od 630.000 potpisa, a podijelili su je i brojni poznati, poput TV voditelja Jamesa Cordena i komičara Billa Baileyja. Zabrana je na kraju reklami i brendu donijela neviđenu popularnost.

