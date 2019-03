Video Pape koji panično izmiče ruku jer ne želi da ga ljudi ljube u prsten je urnebesan. Cerekamo se cijelo jutro

Papa Franjo u ponedjeljak je u Loretu dočekao vjernike, koji su tradicionalno željeli poljubiti njegov prsten, ali njemu se to baš i nije dopalo. Rezultat je prilično smiješan video u kojem se Papa doslovno nateže s ljudima koji baš jako žele poljubiti taj njegov prsten. Naravno, Papa je instantno postao hit na društvenim mrežama, a ljudi na Twitteru pišu kako ga posve razumiju jer ni oni ne bi htjeli da im netko stalno ljubi prstenje.

Za najsmješnije scene u videu zapravo su zaslužni vjernici koji su toliko entuzijastično dolazili Papi da su skoro padali kada im je izmaknuo ruku, a bilo je i onih koji su mu baš svim silama željeli poljubiti prsten pa je siroti Papa doslovno čupao vlastitu ruku iz njihovog stiska. Nekako nam se čini da u Vatikanu već dugo nije bilo ovako zabavno, ali naravno ima i onih koji su jako ozbiljno sve ovo shvatili.

Pope Francis really doesn't want anyone kissing his ring.

This from today, after Mass … pic.twitter.com/CZUO8ppNfo

— Catholic Sat (@CatholicSat) March 25, 2019