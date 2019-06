Knedle zbilja postaju sve zabavnija hrana; ove šarene na slici pripremaju tata i sin na Kvatriću. Bili smo tamo

Zagreb je dobio još jedan knedl bar koji će, nadamo se, imati više sreće od Servusa u Oktogonu koji je, usprkos razvikanom startu, ipak na kraju zatvoren. Na tržnici Kvatrić prije nekoliko tjedana otvoren je Kaiser Knedle, lokal koji poslužuje knedle od krumpirovog tijesta.

“Nazvali smo lokal ‘Kaiser knedle’ jer je legenda da je austrijski car Ferdinand I jako volio ovo jelo”, kaže nam Vojo Karanović, gospodin koji je Kaiser otvorio sa sinom Filipom Božićem. “Radi ih osoblje, i to po našoj tradicionalnoj recepturi s krumpirovim tijestom, a okuse smo smišljali zajedno”, pokazuje nam police s izloženim knedlama.

Zasad imaju 12 okusa

Zasad nude 12 okusa; neke dolaze u tradicionalnim kombinacijama, poput onih sa šljivama i marelicama, ali tu su i Oreo, Ferrero ili Bounty. Sve su posipane krušnim mrvicama, prethodno bojanim prirodnim bojama.

Cijene nisu male, ali nisu ni knedle. Jedna knedla pristojne veličine, ovisno o punjenju, košta između 13 i 17 kuna, koliko košta najskuplja od pistacija. U ponudi imaju i istarska vina i pjenušce obitelji Cattunar koji se prodaju na čaše, i kave rovinjske tvrtke Monte.

Alkoholna pića su im od 20 do 25 kuna, dok su kave od 8 do 10 kuna. Poslužuju i sladoled poznate zagrebačke slastičarnice Cukeraj, kuglica je standardnih 10 kuna. Inače, s Cukerajem obitelj već neko vrijeme surađuju – u njihovoj su kućici na zagrebačkom Adventu posluživali svoje knedle prije nego što su otvorili ovaj prostor na Kvatriću.

Planiraju i slane varijante

Zasad, kažu još uvijek ispipavaju teren, no plan im je uskoro produžiti radno vrijeme. Umjesto do sadašnjih 17 sati, što je tipično radno vrijeme za tržnicu na kojoj se nalaze, namjeravaju početi raditi do 20 sati. Uvest će, kaže, i knedle u slanim kombinacijama.

“Probat ćemo recimo varijantu s tartufima”, kaže gospodin.Karanović. S obzirom na to da se radi o manjem lokalu s nekoliko stolova na terasi, zasad se popularnom pokazala opcija takeouta, odnosno knedli ‘za van’. U tom slučaju knedle vam pakiraju u simpatične kutijice s vlastitim logom. Ako ih se odlučite isprobati, pronaći ćete ih na adresi Šubićeva 40 A, nasuprot tramvajske stanice na tržnici Kvatrić.