Zagreb je napokon dobio svoju prvu roštiljarnu s finim dimljenim mesom iz smokera

Na Zelenom valu, u Žerjavićevoj 19 gdje se donedavno nalazila zagrebačka pivnica Berubambi, ovoga je tjedna otvoren Smokeraj, prvi hrvatski bistro specijaliziran za meso iz smokera. Otvorio ga je Mojmir Žuvela, čovjek za kojeg ste možda dosad već čuli; dizajnira popularne smokere, odnosno sisteme za dimljenje mesa, što je inače jako popularna metoda u Americi, a polako postaje i kod nas. Ljetos smo, recimo, na Burger Festivalu probali burger iz BarbaQ Burger Buddyja, njegovog novog smokera za burgere. Gradio ga je dva mjeseca, a nakon uspjeha na BurgerFestu sada ga je smjestio tu. Glavni chef Smokeraja je Mario Belančić koji je i osmislio meni.

Žuvela nam je objasnio što ljudi mogu očekivati u Smokeraju. “Naše meso će ipak biti malo manje začinjeno nego kod Amerikanaca, a prilozi su djelomično internacionalna kuhinja, a djelomično naša. Uz rebra, recimo, fino ide coleslaw salata, a uz bbq buncek krpice sa zeljem ili restani krumpir. Bit će tu domaćih pogačica i pekarskog krumpira, tako da neće biti striktno samo bbq meni s uobičajenim dodacima poput pečenog graha ili kukuruznog kruščića”, objašnjava. Jedna stvar koja bi vam se mogla posebno dopasti je količina mesa u burgerima kojeg, kaže Žuvela, ima do 50 grama više nego na nekim drugim mjestima.

Burgeri, sendviči, buncek…

Burger 100% govedina, kojeg rade s 210 grama goveđeg mesa plećke, vrata i prsa u brioche pecivu sa zelenom salatom, burger umakom, kiselim krastavcima, paradajzom i prženim lukom, košta 35 kuna. Istu cijenu ima i Capon burger, osnova mu je 210 grama pilećeg mesa batka i zabatka u brioche pecivu sa zelenom salatom, kiselim krastavcima te umakom od žute paprike i curryja i čipsom od luka. Najskuplji će, što se burgera tiče, biti B-burger koji će koštati 45 kuna. U njega ide 220 grama goveđeg mesa plećke, vrata i prsa u brioche pecivu sa zelenom salatom, BBQ umakom, kiselim krastavcima, paradajzom, cheddar sirom i prženim lukom.

Osim burgera imaju i sendviče kojima se cijena kreće od 32 do 35 kuna, BBQ rolice za 35, Pulled pork za 43 kao i BBQ svinjska rebarca za 68 kuna. Imaju i plate za dvije ili više osoba koje koštaju od 150 do 300 kuna. Recimo, plata BBQ buncek s dodacima bit će 160 kuna. Prilozi su razni; najjeftinije će biti pečene pogačice koje koštaju šest kuna, dok će najskuplji biti prženi batat za 25 kuna.

Prostor su napravili sami

Žuvela je oko jedne stvari dosta militantan; želi da gosti budu “svjesni da oni nude drugačiju hranu, kvalitetno dimljenu i da poslužuju samo ono s čime su zadovoljni”. “Mora se razumjeti da je to hrana koja je gotova kad je gotova, odnosno, ako nečega nema na meniju, to znači da se nije moglo poslužiti i napraviti kvalitetno. Smoker je takav da se njega ne može ubrzati. Nije to pećnica, to je osjetljiv aparat s kojim treba znati raditi”, kaže.

Inače, prostor u kojem možete pojesti roštilj iz smokera gotovo je cijeli u drvu, većim dijelom su ga sami stvorili. “Sve je napravljeno od starih, drvenih materijala. Naplavine, stare bačve…, sve je brušeno, obrađeno i od toga je napravljen namještaj. Sve su to naši stolarski radovi i bio je užitak raditi na interijeru. Nadamo se da će se dopasti gostima”, zaključuje gospodin Žuvela.