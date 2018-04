Vjerojatno ste se već navikli na duhovite objave na društvenim mrežama HGSS-a. Uostalom, zbog tog, pomalo nekovnencionalnog pristupa javnom komuniciranju, dobili su nagradu komunikatora godine. E pa, danas su nešto slično napravili i zagrebački vatrogasci.

Naime, Vatrogasna postrojba Zagreb danas je na svom Facebooku objavila post u kojem opisuju zašto se neki dan u Zagrebu dogodio požar jednog krovišta. Kako su objasnili, uzrokovalo ga je preopterećenje električnih instalacija koje je izazvao stanar generirajući kriptovalute.

‘Znamo da je rudarenje in’

Samo, oni su to ipak napisali malo bolje: “Nedavni požar krovišta u Zagrebu zapravo je, prema izjavi samog stanara, bio požar u rudniku. Rudniku kriptovaluta. Znamo da je rudarenje “in” i da svi “kopaju” ali zaista, zaista ne preopterećujte električne instalacije jer to vrlo lako može dovesti do požara kao što je to bilo neki dan u Zagrebu”, napisali su iznad objave. Kako bi bili uvjerljiviji, dodali su i nekoliko fotki.