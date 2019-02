Zagrepčanin je briljatno opisao narode Jugoslavije svirajući na harmonici Zvončiće, neviđeni je hit

Zagrepčanin Samir Nurkić je, priznat ćete, virtuoz na harmonici. Njegov video masovno se dijeli po društvenim mrežama, a u njemu je brilijantno skinuo svih šest naroda bivše Jugoslavije i to svirajući Zvončiće. Na nevjerojatno simpatičan način predstavio je tako Hrvate, Bosance, Srbe, Crnogorce, Makedonce i Slovence. Toliko je dobro odsvirao da bismo vjerojatno i bez objašnjenja za većinu melodija pogodili na koji narod se odnose.

Ipak, njegova objašnjenja dok svira daju poseban šarm cijelom videu. Pa počne: “Kod nas u Hrvatskoj to sve zvuči po PS-u. Nema tu puno dodavanja, znači, buraz nemreš mi to dirat” i kreće u klasičnu, koliko to može biti na harmonici, izvedbu popularne božićne pjesme. Nakon toga govori kako jaran, Bosanac, pak totalno emotivno doživljava pjesmu, što se i čuje, ali i vidi po njegovoj dramatičnoj ekspresiji lica.

Oduševio me ovaj dečko! 👍

Kakav virtuoz na harmonici! 💪

A i precizno je "skinuo" svih šest mentaliteta 👏 pic.twitter.com/tRgYsQVRu3 — senka (@_senka) February 9, 2019

Postao je regionalna zvijezda

Srbi se tako uvijek hvataju u kolo, Makedoncima je uvijek fešta jer su jako veseo narod, Crnogorci su strašno dramatični čak i kad su Zvončići u pitanju, a Slovenci su priča za sebe. “Slovenci su skroz poludili”, govori Samir prije nego što opliće po polka verziji legendarne kompozicije. Otkako je objavio video, o Samiru su se raspisali regionalni mediji, sheraju ga po Twitteru, a neki su rekli i da će im svirati na svadbi.