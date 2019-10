Jill Hicks iz Chattanooge u Tennesseeju, nedavno se vozila prema restoranu gdje se trebala naći s prijateljima na večeri. U nekom trenutku kraj ceste je ugledala životinjicu koja se spremala pretrčati prometnicu. Odlučila joj je pomoći pa je naglo zakočila.

“Prvo sam pomislila da se radi o zečiću jer je životinja imala strašno mekano krzno, ali kada sam se približila shvatila sam da se radi o mačkici. Otvorila sam vrata auta kako bi ostali automobili usporili te sam krenula prema maci. Uspjela sam je zgrabiti taman prije nego što je istrčala na cestu”, rekla je Jill za The Dodo.

Odnijela ju je doma

Žena je mače zamotala u vestu koju je imala u autu: “Mislila sam da ju je netko izbacio na cestu i bila sam sigurna da će tamo biti još mačića. Vikala sam: ‘mic, mic, mic’, ali nije se pojavila ni mama maca ni ostali mačići”, rekla je Jill koja je odlučila mačkicu odvesti doma iako je to značilo da će zakasniti na večeru.

“Stavila sam je u auto, a ona se krenula penjati po meni. Nekoliko puta morala sam se zaustaviti, a naposljetku sam je zamotanu u vestu stavila u krilo. Smirila se, a ja sam ju mazila sve dok nismo stigle doma”, kazala je Jill, koja već ima jednog velikog psa i stariju mačku pa je zaključila da baš ne bi bilo najpametnije odmah dovesti mačkicu u kuću.

Malenoj je napravila nastambicu u garaži, opremila ju je kutijama s pijeskom, zdjelicama s vodom i mačjom hranom te joj je napravila krevet od kartonske kutije u koji ju je ušuškala, još uvijek zamotanu u vestu.

Otišla je na večeru

Žena je mačkicu fotkala i objavila njezinu sliku na Fejsu ne bi li joj tako našla udomitelje. Nakon toga je otišla na večeru, a kada se vratila, nekoliko sati kasnije, planirala je mačkicu unijeti u kuću, okupati je i staviti u svoj krevet. Umjesto toga dočekala ju je panična susjeda.

“Susjeda je dotrčala do mene i pitala me je li mačkica još uvijek kod mene, kada sam rekla da je pitala me može li je vidjeti i da vjeruje da se radi o risu. Pitala me i jesam li vidjela komentare ispod objave na Facebooku”, prepričava Jill.

Ona i susjeda otišle su vidjeti mačkicu koja se skrivala u svojoj kartonskoj kutiji. Jill je uzela mače i pokušala skužiti što je to zapravo: “Odao ju je rep. Odmah sam vidjela da je njezin kratak, znam da postoje mačke s kratkim repovima, ali njezin je bio šiljast na kraju i imao je bijelu točku, a onda je počela i malo režati. ‘Da, to bi mogao biti ris’, rekla sam”.

Spavala je u garaži

Nakon što je otkrila koju životinju je zapravo spasila, ponovo je oglasila na Fejsu: “Ok, zaboravite ono o udomljavanju, izgleda da sam spasila risa”, napisala je, a objava je postala viralna. Znala je da divlja mačka baš ne bi uživala u kupanju, a ni spavanju s njome u krevetu, ali nije ju htjela ni ostaviti samu u garaži pa je spavala tamo uz nju.

“Palila sam svjetlo svakih 30 minuta da provjerim da je sve u redu i pila je stvarno puno vode, ali nije jela sve do jutra, kada je pojela tunu”, rekla je Jill koja je ujutro kontaktirala Juniper Russo, direktoricu udruge za spašavanje divljih životinja For Fox Sake.

Russo je preuzela risa i procijenila da je curica stara oko sedam tjedana, a nazvala ju je Arwen za koju se ispostavilo da je jako anemična, vjerojatno zbog razdvajanja od mame. “Nekoliko dana trebala joj je intenzivna njega, ali sada je bolje. Bit će kod nas do proljeća, a onda ćemo je pustiti u divljinu”, rekla je Russo.