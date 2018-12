Staforde često prati reputacija da su opasni, krvoločni i da će prvom prilikom napasti ljude ili neke druge životinje koji im se nađu na putu. No, više puta dosad smo vidjeli da to baš i nije istina i da oni mogu biti najmiroljubiji i najmazniji psi. Sad smo, recimo, na Twitteru naletjeli na video u kojem jedan sivi gospodi u svom dvorištu razdvaja dvija pijetla koji su se posvađali.

U trenutku kad vlasnik skuži da su se pijetlovi počele čerupati, dozove psa koji doleti iz drugog dijela dvorišta, odlučan prekinuti taj kaos. Staje između njih i prekida svađu, a po videu se čini da mu ovo nije bio prvi put i da je i ranije bio posrednik između njih.

Vlasnik mu u jednom trenutku kaže da stane između pijetlova, a pas predano tamo stoji čitavo vrijeme kako se oni ne bi ponovno potukli. Ljudi na Twitteru su, naravno, oduševljeni ovim herojem, a netko je napisao kako “ovaj pas ima više osjećaje za druge od nekih ljudi”. Video je brzo postao hit, dosad je pogledan 83 tisuće puta.

Be thankful for the peacemakers who teach us tolerance, not hatred, unity not enmity and show us there are other paths to follow… 🐓🐶🕊️ #EverydayHeroes 🙂 pic.twitter.com/CdmSyBYw3o

— *Mina*Bad Yoga KittyⓋ (@MinaANDMaya) October 26, 2018