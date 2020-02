Znamo da Trump baš i nije fotogeničan, ali ovo je strašno

Američki predsjednik Donald Trump nije baš najfotogeničnija osoba u povijesti, no fotograf William Moon koji stoji iza Twitter profila White House Photos, u petak je objavio fotografiju koja je postala viralna u nekoliko sati. Snimljena je pri Trumpovu povratku iz Charlottea u Sjevernoj Karolini, nekoliko trenutaka nakon što je izašao iz predsjedničkog helikoptera na travnjak bijele kuće.

Ako zanemarimo kaos koji su mu elise helikoptera napravile od frizure, iznimno je upečatljiv Trumpov ten, koji je naprosto narančast. Čini se da je Trump na lice postavio više bronzera nego inače, a čini se također da je zaboravio da postoje beauty blenderi, odnosno kistovi za šminkanje s kojima se šminka na licu može bolje sljubiti s kožom, kako ne bi bilo ovakvog dramatičnog prijelaza.

Ovako je Trump izgledao taj dan prije nego mu je helikopter pokvario frizuru

I neki drugi fotografi su uhvatili dramatičnu razliku u tenu

No, Moon je uhvatio ponajbolji kadar

⁦@realDonaldTrump⁩ returns to the White House from Charlotte, North Carolina. Photo by William Moon at the South Lawn of the White House on February 7, 2020 pic.twitter.com/n1a1Z93LrJ — White House Photos (@photowhitehouse) February 7, 2020

Crno-bijela je još gora

Nakon što je Moon objavio sliku na Twitteru, objavio je još jednu, no s crno-bijelom filterom. Ne znamo za vas, ali nama Trump izgleda dosta zastrašujuće.

Today, ⁦@realDonaldTrump⁩ was dancing with the sunset and strong winds when he walked to the Oval Office from the Marine One on the South Lawn.. Photo by William Moon in the White House on February 7, 2020 pic.twitter.com/GURvi4UeSO — White House Photos (@photowhitehouse) February 8, 2020

No drugim ljudima s Twittera je ova Trumpova slika na kojoj liči kao da je malo pretjerao s Instagram filterima, urnebesna. Izvukli smo par sjajnih primjera.

WHERE’S MY BLENDING BRUSH! pic.twitter.com/ffMJp5Fme5 — Living that Model life (@immnamna) February 8, 2020

Berlusconi is the politician who most recklessly used makeup. Trump: *hold my beer* pic.twitter.com/lMDPMypBZd — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 8, 2020

Republicans tore up the constitution for a guy who looks like your pillow after you fall asleep with makeup on https://t.co/rIaEBySSfs — Jess Dweck (@TheDweck) February 8, 2020

I'm not feeling the Mrs. Doubtfire remake pic.twitter.com/GEBoxgK7d9 — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) February 8, 2020

Someday there will be a tell-all book about Frankenstein-ing his face together every morning and it will have to be released in multiple volumes. https://t.co/TAK4h6rMpw — Krister Johnson (@KristerJohnson) February 8, 2020