Netom prije sjedanja za stol, kako bi zajedno ručali na današnjem summitu u Singapuru, dobro raspoloženi Donald Trump kratko je bio šaljiv pa je okupljenim fotografima i kamermanima poručio da njega i Kim Jong-una, s kojim se jutros sastao, “učine zgodnima i mršavima”.

Naravno, internet je podivljao. Naime, poznato je da se Trump u prošlosti rugao Kimu da je “nizak i debeo”, pa su, očekivano, odmah u ovoj rečenici iščitali skrivenu uvredu. Iako je, realno, vjerojatnije da Trump naprosto nije dobro razmislio prije nego što je progovorio.

Ipak, posebno je zabavan moment kad kamera u tom trenutku kreće snimati Kima koji, iako ne mora biti da je uopće čuo što je američki predsjednik rekao, izgleda kao da mu vic nije baš zabavan.

Watch Kim Jong Un's reaction to Trump's joke during the lunch of the #TrumpKimSummit #tictocnews https://t.co/MtCk4EZ4lJ pic.twitter.com/2yCnZDkF8u

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) June 12, 2018