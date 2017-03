Hakeri i državni organi vas mogu pratiti kroz kameru mobitela. Jedan haker otkriva kako se zaštiti

Ljudi znaju da kompjutori mogu imati malware, ali nisu svi upoznati s tim da su i mobiteli ranjivi. Kevin Mitnick, haker i autor knjige “Umjetnost nevidljivosti” , objašnjava dva jednostavna načina na koje se može hakirati mobitel, piše Business Insider.

“Koliko je jednostavno nekome da hakira tuđi mobitel i potajno uključi kameru na njemu te špijunira sve što druga osoba radi? Postoje dva jednostavna načina. Ako netko ima fizički pristup mobitelu, primjerice iPhoneu i zna šifru, tada je stvar poprilično jednostavna.

Postoje softwarei koji se mogu kupiti na internetu za nekoliko stotina dolara. Jedan od njih se zove FlexiSPY.com. Putem njega se može uključiti kamera tuđeg mobitela, mogu se pročitati sve poruke, čak i one koje su pobrisane, mogu se prisluškivati pozivi. Također, može se vidjeti i točna lokacija osobe. Nešto kao da imate GPS zakačen na sebe. No, da bi se to sve dogodilo, osoba koja ima loše namjere mora vam biti u blizini. Takve stvari najčešće rade supružnici ili partneri kada sumnjaju na prevaru”, objašnjava Mitnick.

Dva načina hakiranja

Mitnick dodaje da je drugi način hakiranja je daljinsko upravljanje. “A, to rade snage zakona, FBI, država, NSA… Oni zapravo iskoriste slabosti koje se nalaze u softwareu mobitela. Ako državni organi odluče nekoga kompromitirati, učiniti će to vrlo jednostavno, da vi nećete ni znati. Nema načina da ljudi otkriju da li imaju malware na svom mobitelu.

No jedna od stvari koju ljudi mogu napraviti za zaštitu svoje privatnosti je, primjerice, uvijek nabaviti najnoviju verziju iOS-a kojeg izbaci Apple, imati jaku šifru na mobitelu za koju nitko drugi ne zna. Ako ikad posumnjate da vam je mobitel zaražen malwareom, ono što možete napraviti je ponovno učitati firmware, što znači da će se vaš iPhone vratiti na tvorničke postavke. Pa, ako je bio instaliran malware, nakon ovoga ga više nema”, pojasnio je Mitnick.