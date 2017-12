Britanska kućanstva će se tijekom nadolazećih blagdana grijati putem ruskog plina iz Jamal LNG projekta, koji je pod američkim sankcijama. U ponedjeljak je zatvoren ključni plinovod u Sjevernom moru zbog puknuća cijevi, zbog čega je stao dovod plina u Ujedinjeno Kraljevstvo. Plinovod će ostati zatvoren tjednima, što je moglo dovesti do ogromnog povećanja cijene plina.

Prvi tanker s ukapljenim prirodnim plinom iz LNG-a Jamal na ruskom dijelu Arktika krenuo je u smjeru britanskog Isle of Grain terminala za uvoz, smještenog u Kentu. Jamal LNG, projekt vrijedan 27 milijardi dolara, prošlog je tjedna službeno otvorio ruski predsjednik Vladimir Putin, a prva isporuka je trebala krenuti u smjeru Azije. Otvaranjem terminala, Putin je na simboličan način pokazao kako može opstati pod zapadnjačkim sankcijama, te još jednom dokazao tvrdnju na kojoj Moskva inzistira: Europljani ovise o ruskom plinu, piše Financial Times.

Britanska vlada je u prošlosti podržavala sankcije Rusiji nakon ruske intervencije u Ukrajini prije gotovo četiri godine. Britanska premijerka Theresa May, nedavno je pojačala kritike Rusiji, optužujući Moskvu za miješanje u izbore, te za korištenje informacija kao oružja za potkopavanje Zapada.

Međutim, dolaskom ruskog tankera u Kent, otvorit će se pitanja vezana za energetsku strategiju Ujedinjenog Kraljevstva, koja je uzdrmana nedavnim zatvaranjem plinovoda starog tri desetljeća. Zatvaranjem plinovoda, Ujedinjeno Kraljevstvo je ostalo bez 12 posto dovoda plina, što je podiglo cijenu plina na rekordne razine u zadnje četiri godine, zbog straha od potencijalnih nestašica plina.

Iako uvoz ruskog plina nije neobičan za Ujedinjeno Kraljevstvo, do sada su ga uvijek dobivali putem plinovoda kroz druge europske zemlje. Ruski plin koji se prevozi na LNG tankeru Christophe de Margerie, biti će prva pošiljka ruskog plina koja stiže brodom. Putin je čak osobno nadzirao utovar plina na tanker prošli tjedan, nakon što je ceremonijalno pritisnuo tipku s kojom je počelo punjenje tankera.

Sankcije Europske unije i Velike Britanije nisu direktno usmjerene na Jamal LNG, no one ruskim energetskim kompanijama zabranjuju financiranje ili preuzimanje tehnologije na nekim projektima. Izvori bliski ruskom ministarstvu energetike rekli su za FT, da se sada sankcije doimaju kao da netko grize ruku koja ga hrani.

