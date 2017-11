Priznajemo, ovo možda i nije pitanje svih pitanja, ali prilično smo sigurni da se dobar dio vas, barem nakratko, zapitalo zašto Jack i Rose, u onoj kultnoj sceni filma Titanic u kojoj Rose ostaje plutati na vratima, a Jack umire od hladnoće, jednostavno nisu mogli ostati plutati zajedno.

Ako jeste, izgleda da smo napokon dobili odgovor. U intervjuu za Vanity Fair pred dvadesetu godišnjicu kultnog filma, redatelja Jamesa Camerona pitali su zašto Jack prihvaća smrt, umjesto da samo zamoli Rose da se malo pomakne pa da oboje nastave plutati zajedno.

‘Stvari se događaju zbog umjetnosti, ne zbog fizike’

Objašnjenje je pomalo razočaravajuće. “Stvari se u filmu događaju zbog umjetničkih razloga. Ne fizike”, rekao je. Međutim, kasnije ipak nije odolio, pa je pokušao dati i pragmatični argument, objašnjavajući kako je zapravo dugo isprobavao koliko bi velik trebao biti komad drva, koji bi jednu osobu mogao držati kompletno van vode.

Cijeli dogovor je išao ovako:

Vanitiy Fair: Jedna stvar koju me ljudi često pitaju, a vezana je za Titanik, i pretpostavljam da isto pitaju i vas je – zašto Rose nije napravila mjesta za Jacka na vratima?

Cameron: Odgovor je vrlo jednostavan – zato što tako piše u scenariju na stranici 147. Jako je jednostavno… Naravno, radi se o umjetničkom izboru, stvar je dovoljno velika da drži nju na površini, a nije dovoljno veliko da drži njega… Mislim da je smiješno da na nakon 20 godina pričamo o tome. No to pokazuje koliko je film Jacka uspio učiniti dragim publici da ih toliko boli kada umre. Da je preživio, kraj filma ne bi imao smisla. Tema filma su smrt i odvajanje; morao je umrijeti. Sad, bilo da je umro na način na koji je umro, ili je nešto palo na njega, morao je umrijeti. To se zove umjetnost, stvari se događaju zbog umjetnosti, ne fizike.