Naš kritičar detaljno je proučio naslove ZagrebDoxa i misli da ga ove godine ne biste trebali propustiti

Poljsko-mađarskom koprodukcijom Pričest, dugometražnim prvijencem poljske redateljice Anne Zamecke, intimističkom pričom o 14-godišnjoj djevojčici koja brine o disfunkcionalnom ocu, autističnom bratu i majci, koja ne živi s njima, a prva pričest njezina brata prilika je za obiteljsko okupljanje, otvara se u nedjelju 26. veljače konkurencijom za nagrade 13. Međunarodnog festivala dokumentarnih filmova, omiljeni ZagrebDox, u prostoru obnovljenih kino dvorana Kaptol Boutique Centra na Novoj Vesi.

Pričest, Anna ZameckaČini se kako su Poljaci najpropulzivniji među europskim filmašima u proizvodnji dugometražnih dokumentaraca jer imaju niz zanimljivih naslova koje je selekcijska komisija, na čelu s agilnim direktorom i osnivačem festivala Nenadom Puhovskim, odabrala za ovogodišnje festivalsko izdanje. 21xNew York Piotra Stasika priča je o usamljenosti današnjeg vremena, fokusirana kroz prizmu putnika u njujorškoj podzemnoj željeznici.

Bliske veze poljske redateljice Zofie Kowalewske govore o bračnom paru koji je mogao doživjeti 45. obljetnicu braka da harmoniju nije narušilo muževo napuštanje supruge, zbog ljubavnice. Posebno je zanimljiv dokumentarno-igrani film Sve te neprospavane noći, o provodu dvojice mladića u varšavskom noćnom životu, poljskog autora Michala Marczaka. On u Zagreb stiže s reputacijom nagrada na dvadesetak festivala, na čelu s posljednjim Sundanceom, na kojem je Marczak proglašen najboljim redateljem, a film najboljim dokumentarcem u međunarodnoj konkurenciji.

Gospodarica orlova među najnagrađivanijim naslovima

Tri razgovora o životu scenaristice i redateljice Julie Staniszewske intimistička je priča o odnosima nekoliko majki i kćeri, kroz koje se provlače teme ljubavi, vjere i ideologije. Gruzijski Gogitin noćni život Levana Koguashvilija, film je o ženi u srednjim godinama koja nakon četrnaest godina izlazi iza zatvora, započinje tražiti ljubav na internetu i upoznaje muškarca s kojim bi voljela planirati budućnost. Još jedan gruzijski film ušao je u međunarodnu konkurenciju, onaj Salome Jashia, Zasljepljujuća svjetlost sutona, koji portretira jednu zajednicu u Gruziji preko zaposlenika gradske televizije.

Među najnagrađivanijim naslovima na festivalu jest Gospodarica orlova, vizuelno fascinantan debitantski dokumentarac Otta Bella, britanskog redatelja s njujorškom adresom. Film se bavi sudbinom trinaestogodišnje nomatkinje koja odrasta u patrijarhalnoj mongolskoj zajednici, kao obožavateljica lova surim orlovima, vještine kojom se inače generacijama bave isključivo muškarci. Ptice su light motiv i Izazova, francusko-talijanskog dokumentarca Yuria Ancaranija, o natjecanju sokolarstva u Kataru.

Kineska redateljica i producentica Qiong Zheng šest godina pratila je svakodenevicu troje kineskih tinejdžera iz različitih društvenih miljea i snimila film Izlaz. Američki naslov Kada se probudiš , art umjetnika Jaya Rosenblatta, kamerom prati istraživanje o dvoje hipnotiziranih ljudi i njihovim putovanjem u polje nesvjesnog uma. Još jedan naslov dolazi iz SAD-a, kontroverzni film Nulti dan scenarista i redatelja Alexa Gibneya, koji je 2008. osvojio Oscara za film Taxi to the Dark Side. U novom zastrašućujem naslovu istražuje samoreplicirajući računalni virus koji bi mogao u nekoliko sekundi paralizirati infrastrukturu država, ne ostavljajući za sobom baš nikakav trag.

Film Todda i Jedda Widera već ima 20-ak doku nagrada

Sam Bog će znati gdje sam, autorski projekt američkih autora Todda i Jedda Widera dolazi s dvadesetak prestižnih nagrada na doku festivalima. Film rekonstruira život izvjesne Linde Bishop, bipolarne žene čije je mrtvo tijelo pronađeno, i zdravstvenom sistemu koji joj, očito, nije mogao pomoći. Čileanski film Odrasli redateljice Maite Alberdi ulazi kamerom u svijet četvero mladih ljudi s Downovim sindromom. Danski dokumentarac Ratni show, film ceste, prikazuje sudbinu Sirije kroz intimne retrospektice nekoliko prijatelja, a potpisuje ga autorski dvojac: danski redatelj Andreas Dalsgaard i sirijska redateljica Obaidah Zytoon.

Kirsten Johnson američka je redateljica, scenaristica i snimateljka koja se u svom filmu Snimateljica, bavi samoironično vlastitim životom i 25-godišnjom karijerom. Ruska redateljica Vladlena Sandu bavi se traumama izbjeglica kroz priču tri generacije: bake, majke i kćeri i njihovim uništenim životima u filmu Sveti Bože. Još jedan američki naslov, Vrabac huligan, ušao je u međunarodnu konkurenciju ZagrebDoxa, Riječ je o prvijencu Nanfu Wang, koja kamerom prati jednu kinesku aktivisticu, znanu kao Vrabac huligan, koja prosvjeduje zbog slučaja seksualnog zlostavljanja ,te i sama postaje metom.

Belgijski autor Pieter-Jan De Pue stiže u Zagreb s filmom Zemlja prosvijetljenih, spejom dokumentarne i igrane forme o ratom izmučenom Afganistanu. I jedan od najiščekivanijih naslova ove godine, kojem predviđaju gotovo sigurnog Oscara, jest američki film Život kao crtić , afro-američkog redatelja Rogera Rossa Williamsa, proglašenim najboljim redateljem na posljednjem Sundanceu. Emotivna je to priča, za koju pripremite maramice, o autističnom dječaku, koji se izražava kroz naučene replike i situacije iz omiljenih crtića, poput Aladina, ili Petra Pana.

Regionalna konkurencija donosi 21 naslov

Regionalna konkurencija donosi 21 naslov, između ostalih Buffet Željezara nagrađivanog autora Gorana Devića, koji bilježi kavanske razgovore vlasnika kafića, prije nego li ih zatvore i otvore neko novo životno poglavlje. Parafrazirajući naslov Eastwoodova hita ovjenčanog Oscarima, Djevojka od milijun dolara, Damir Terešak snimio je film Djevojka od nula dolara, o djevojci Ivani Habazin, koja se bori za naslov boksačke prvakinje u velter kategoriji.

Nagrađivani slovenski redatelj i scenarist Damjan Kozole stiže u Zagreb s dokumentarcem Granice, kojim prati kolonu izbjeglica, koja prolazi šengensku granicu na putu prema izbjegličkom kampu u Brežicama. Hotel Dvojka naziv je potresnog srpskog filma Marka Mamuzića, koji kamerom prati beogradske beskućnike koji hladne zime provode u tramvaju br. 2, u kojemu spavaju, jedu i piju. Robert Tomić Zuber s filmom Možeš biti sve što hoćeš priča o vlastitoj sudbini autora koji u svojim četrdesetima ostaje bez posla, ušavši preko noći u sustav koji prolaze brojne nezaposlene osobe u Hrvatskoj.

Vrhunski snimatelj Boris Poljak u filmu Oni samo dolaze i odlaze bavi se jutarnjim događanjima brojnih turista i prolaznika na čuvenoj splitskoj plaži Bačvice. Još jedan intrigantan naslov stiže iz Srbije, film Ivana Mandića Voli vas vaša Sexymaja, o beogradskoj prostitutki koja postaje jednom od najpopularnijih blogerica. U sekciji Biografski Dox festival nam donosi šest naslova, među kojima će najviše pozornosti privući film Marina Abramović i Brazil, brazilskog redatelja Marca Del Fiola, koji se bavi boravkom kultne srpske umjetnice i propitivanjem granica između umjetnosti i duhovnosti.

U Kontroverznom Doxu intrigantan austrijski film Dolje

U Glazbenom globusu vidjet ćemo dokumentarce o Franku Zappi, o snimanju Bowieava videospota za hit Let’s Dance, priču o izraelskom koreografu Ohadu Naharinu, francuski film o pjesmi Solenzara, film o važnosti klasične glazbe danas, no najviše će publike zasigurno privući naslov Još jednom, ali s osjećajem filmaša Andrewa Dominika koji razotkriva proces stvaranja albuma Nicka Cavea Skeleton Tree nakon tragedije, gubitka sina velikog glazbenika.

U Happy Doxu izdvajam švedski naslov Skakaonica, autora Axela Danielsona, koji u 17 minuta trajanja kamerom prati ljude koji stoje na desetmetarskom tornju za skokove u vodu i donose odluku: hoće li skočiti, ili se vratiti? U Kontroverznom Doxu intrigantan je austrijski film Dolje, koji potpisuje dvojac Đorđe Čerić i Hermann Peseckas, a otvara pitanje: kako je moguće da su osnovnoškolci polagali prisegu Titu u kulturnim domovima diljem Austrije, između šezdesetih i devedesetih godina? U Majstorima Doxa skrećem pozornost su dva naslova. Prvi je Safari, kultnog austrijskog redatelja Ulricha Seidla.

Ne propustite pogledati španjolski film Zidovi

Film je to o Austrijancima koji odlaze na safari, na ranč u vlasništvu jednog bijelca u Namibiju, koji fascinantno, ali i šokantno, kako to već Seidl radi i u svojim igranim filmovima, govori o socijalnim, klasnim i etničkim razlikama. Rajko Grlić i Matjaž Ivanišin, mlađi slovenski filmaš potpisuju zajedno zanimljiv dokumentarac Svaka dobra priča je ljubavna priča. On govori o odnosu troje najvećih slovenskih glumaca i jednog redatelja, tijekom suradnje na kazališnom projektu, čiji su životi i privatno isprepleteni: Milena Zupančić, Radko Polič, Boris Cavazza i Dušan Jovanović.

U sekciji Stanje stvari trebalo bi vidjeti španjolski više nego aktualan film Zidovi, čiji su autori Pablo Iraburu i Migueltxo Molina, snimili storiju o zidovima diljem svijeta, koji se podižu kako bi se povukla granica između bogatih i siromašnih. U Teen doxu ukazujem na debitantski film Lucije Strugar Ne žalim ni zbog čega koji govori o mladom plesaču s Visa, koji se od djetinjstva bori s predrasudama. U ADU Doxu mogao bi biti zanimljiv film Bjelovarčanke Lidije Špegar Kamo idemo, priča o taksistici Ljiljani, koja vozi metropolom.

Najavljen dolazak brojnih etabliranih autora

U retrospektivnom dijelu festival će se osvrnuti na prvih 20 godina produkcijske kuće Factum te ćemo se podsjetiti na neke od nagrađivanih naslova Rajka Grlića, Dane Budisavljević, Biljane Čakić i ostalih, kao i podsjetnik na opus etabliranog austrijskog dokumentariste Nikolausa Geryrhaltera. A festival će nam omogućiti uvid i u tri epizode nove dokumentarne serije Gorana Devića Generacija 65+, prije njegove premijere na HRT-u.

Sve do 5. ožujka filmofili nikako ne bi smjeli propustiti tjedan dana najboljih svjetskih, regionalnih i hrvatskih dokumentaraca, koji na projekcijama od podneva do ponoći u najboljim tehničkim uvjetima novog kina čekaju Zagrepčane. Osim toga, najavljen je dolazak Anne Zanecke, Gorana Devića, Rajka Grlića, Ivana Mandića, Todda i Jedda Widera i brojnih drugih etabliranih autora.