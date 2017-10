Odlazak vlasnika Condé Nasta, neobično tihog mogula i radoholika koji je u ured dolazio u 5

Izdavačka kuća Condé Nast dobila je ime prema grofu (condé) Montroseu Nastu koji je kupio magazin Vogue 1909., ali to je ime posljednjih desetljeća bio sinonim dugogodišnjeg vlasnika i predsjednika uprave Samuela I. Newhousea koji je prošlog tjedna umro u 89. godini. Iz ureda na 22. katu svog medijskog carstva na Manhattanu vodio je neke od najglamuroznijih i najprestižnijih svjetskih časopisa i bio jedan od arhitekta najutjecajnije ere u novinskom izdavaštvu.

Vogue, Vanity Fair, The New Yorker, Wired, Glamour, W, GQ i Self diktirali su ukus, oblikovali stil, politiku i intelektualni život ne samo američke publike, dosezali do milijuna čitatelja i privlačili oglašivače najluksuznijih proizvoda.

U jednom od rijetkih intervjua objavljenom 1988. u New York Timesu S. I. Newhouse rekao je kako želi da njegovi časopisi predstavljaju određeni ton i publiku. Za vrijeme njegove vladavine, Condé Nast je bio poznat po ekstravaganciji, vrtoglavo visokim plaćama svojih urednika, organiziranju raskošnih zabava i slaboj disciplini kad je riječ o budžetima, ako su budžeti u to zlatno doba uopće postojali.

Desetke milijuna dolara odobravao je tihim ‘da’

Neki su od redakcijskih troškova koje je potpisivao bili legendarni, poput slučaja kada su preko Atlantika u Concordu haljine letjele iz Pariza do New Yorka ili slonova koje je dopustio da se kupe za potrebne snimanja modnog editorijala. Komentirajući široku ruku svog poslodavca koji je odobravao desetke milijuna dolara tihim ‘da’, Graydon Carter, dugogodišnji urednik Vanity Faira prije par godina je prepričao: “Na ovom planetu nema mjesta poput ovog. Nema mjesta na kojem dobijete sredstva koja su vam potrebna da napravite ono što želite i još potpunu slobodu da to napravite.”

Razlikovao se od ostalih medijskih mogula poput Ruperta Murdocha, kaže urednik New Yorkera David Remnick: “Nije dirao stranice, nije sugerirao priče, nije otkrivao svoja politička uvjerenja ili davao kritike broja.”

Njegov je otac, sin židovskih imigranata, kompaniju Conde Nast kupio 1959. za pet milijuna dolara navodno kao rođendanski poklon svojoj supruzi koja je rado listala Vogue. Samuel se sa studija ispisao nakon prve godine, zanat u izdavačkom businessu odradio je u odjelu promocije Glamoura, radio je u magazinima svog oca, ali navodno nikada ne jako ozbiljno. Ženio se, razvodio i uživao kao playboy, a onda je sredinom šezdesetih ušao je u Conde Nast, granu obiteljskog izdavačkog biznisa za koju njegov otac nije imao puno interesa i pronašao svoju nišu.

Od svojih urednika napravio je zvijezde

Spasio je Vanity Fair. Kupio je The New Yorker i dao ga u ruke talentiranim i sposobnim urednicima. Osnovao je magazin Self, kupio časopis za muškarce od konkurencije pa ga pretvorio u GQ. Od svojih urednika – Anne Wintour, Tine Brown, Graydona Cartera, Davida Remnick – napravio je zvijezde.

Održavao je stalne kontakte sa svojim urednicima i izdavačima, no distanca je bila neka vrsta kompanijske ideologije. Magazini moraju, vjerovao je, biti u rukama svojih urednika, autora i dizajnera. Nikada nije predložio priču, nikada intervenirao. Ako bi rekao da mu se nešto svidjelo, izgovarao bi to sa zadrškom, kao da nepristojno prekoračuje nevidljivu ali strogu granicu, piše Remnick.

Njegov živopisan stil davanja otkaza

Kao izdavač rezervirao si je pravo da bira, angažira, zapošljava i – daje nogu urednicima. Svojim je urednicima davao odriješene ruke i budžete, ali im je znao okrutno davati otkaze kada više nisu bili u njegovoj milosti. Urednica Voguea Grace Mirabella saznala je u lipnju 1988. da je smijenjena tako što joj je suprug javio da je vijest čuo na televiziji. Iste je godine urednica magazina Self Val Weaver izletjela s pozicije kad joj je Newhouse pokucao na vrata ureda i pitao “Biste li imali išta protiv ako napravimo neke promjene u uredništvu?”.

Luis Gropp, dugogodišnja urednica magazina House & Garden, saznala je da se ne mora vraćati na posao dok je bila na godišnjem odmoru. Newhouse ju je nazvao i pitao čita li konkurentski magazin Women’s Wear Daily, a kad je rekla ne, gospodin Newhouse joj se zahvalio na suradnji. Nečasni otpust je dao i Diani Vreeland iz Voguea, Williamu Shawnu i Robertu Gottliebu iz New Yorkera, piše New York Times.

Imao je nos i oko za nove stvari, pa je kao vlasnik izdavačkog diva Random House pročitao članak o mladom tajkunu u nekretninskom businessu i naručio prvu knjigu budućeg američkog predsjednika Trumpov “The Art of the Deal.”

Na posao je dolazio u majicama, ručao je u kantini

S. I. Newhouse je bio nizak i sitnog stasa, ali radoholik koji je na posao dolazio u pet ujutro odjeven u jednostavnu polo majicu, hlače i mokasine. Ručao bi uvijek i točno u podne u kafeteriji kompanije (jedna od njegovih rijetkih intervencija je bila zabrana korištenja češnjaka).

Iako je postavio scenu za najveće zvijezde prošlog i ovog stoljeća sam se suzdržavao od javnih nastupa. Za razliku od drugih medijskih mogula koji nerijetko svoja izdanja koriste kao instrumente političkog utjecaja ili društvenog pozicioniranja, Newhouse izgleda nije imao takvih ambicija. Rijetko je govorio u javnosti i nije glasno prezentirao svoje politička stajališta.

Suradnici kažu da je jednostavno uživao u tiskanju magazina i bio zadovoljan što može stajati uz društvu kulturne elite.

U nedjelju kada je vijest o smrti objavljena, slavna urednica Voguea Anna Wintour je napisala kako Newhouse bio skroman, ponizan, promišljen i osebujan čovjek te osoba koja je rijetko sudila o drugima. “Bez obzira kamo je vodio, mi smo ga bez pogovora slijedili, jednostavno jer je on u nas imao nevjerojatno povjerenje. S.I. nikada puno obraćao pažnje na statistiku ili podatke, radije je slušao svoj instinkt i od nas očekivao isto. Ohrabrivao nas je da riskiramo,” napisala je Wintour.

Morat će se spustiti na zemlju, poput ostalih

Posljednjih je godina kompanija bila u problemima zbog pada oglašavanja, od 2007. ugasili nekoliko magazina Gourmet, Modern Bride, House & Garden, a ambiciozni poslovni magazin Portfolio ugašen je 2009. sprživši kroz dvije godine od lansiranja oko 100 milijuna dolara. Forbes je 2009. pisao da je financijska kriza prepolovila Newhouseovo bogatstvo, ali je s procijenjenim bogatstvom od 4 milijarde dolara još uvijek bio na popisu najbogatijih ljudi svijeta.

Zbog bolesti posljednje četiri godine nije bio izravno uključen u business pa se procjenjuje da se nakon njegove smrt neće odmah osjetiti vakuum u odnosu snaga. No, mediji pišu kako ima signala da toj velikoj izdavačkoj kući neće biti lako navigirati u sljedećem razdoblju.

Kuća čiji su urednici krstarili Manhattanom na zadnjem sjedištu luksuznih limuzina, Condé Nast, morat će se spustiti na zemlju poput ostalih izdanja u industriji, piše New York Times navodeći kako se očekuje se da će prihod kompanije ove godine biti za 100 milijuna dolara manji nego prošle.