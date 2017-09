Jedan bivši marinac ima plan i možda nije skroz lud; ozbiljno želi bacati iPhone na Sjevernu Koreju

Jocko Willink je bivši američki marinac i autor koji povremeno piše za Business Insider. Willinka su nedavno na Twitteru pitali kako bi on riješio napetu situaciju između SAD-a i Sjeverne Koreje, a on je dao pomalo neočekivan, ali zapravo jako zanimljiv odgovor.

Willinkovo rješenje nije uključivalo bacanje bombi na Sjevernu Koreju. Umjesto njih, čovjek predlaže da se na tamošnje ljude baci gomila iPhonea. “Spustite 25 milijuna iPhonea na Sjevernu Koreju i satelitima im omogućite WiFi”, odgovorio je Willink na Twitteru. Plan mu je jednostavan: želi omogućiti ljudima da na internetu vide svijet.

Drop 25 million iPhones on them and put satellites over them with free wifi. https://t.co/kDmgrXulwH

— Jocko Willink (@jockowillink) September 7, 2017